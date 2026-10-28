Katarska państwowa spółka QatarEnergy przedłużyła siłę wyższą dotyczącą dostaw skroplonego gazu ziemnego do końca 2026 roku. Dotyczy to kontraktowych dostaw do Europy i Azji przed sezonem zimowym, informuje OilPrice.

Dostawy do Włoch

Włoski importer i dostawca energii Edison oświadczył, że otrzymał od QatarEnergy zawiadomienie o przedłużeniu siły wyższej, która obowiązuje od kwietnia 2026 roku. Według Edison katarska spółka nie będzie mogła dostarczyć do końca grudnia kolejnych trzech ładunków LNG do terminalu Adriatic LNG we Włoszech.

Siłę wyższą dotyczącą dostaw katarskiego LNG przedłużono również do końca roku dla Pakistanu i Bangladeszu. Źródło w bangladeskiej państwowej spółce Petrobangla poinformowało Reuters, że firma próbuje kupić dodatkowe ładunki spot, jednak znacząco zwiększa to koszty importu i nasila presję finansową.

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Wzrost kosztów gazu

Według szacunków OilPrice Pakistan będzie musiał wydać ponad 1 mld dolarów, aby zapewnić dostawy LNG w miesiącach zimowych. Rząd kraju planuje kupić na rynku spot dziesięć ładunków gazu po cenach około dwukrotnie wyższych niż cena LNG dostarczanego z Kataru w ramach długoterminowych kontraktów.

Przepływy LNG przez Cieśninę Ormuz, według publikacji, nie zostały wznowione w znaczących ilościach. 28 października cena najbliższego kontraktu futures w holenderskim hubie TTF, europejskim punkcie odniesienia dla handlu gazem, wzrosła o 1,5%. Według stanu na godz. 8:30 czasu amsterdamskiego wynosiła 108,51 dolara, czyli 97,53 euro, za megawatogodzinę — był to najwyższy poziom od kryzysu energetycznego w 2022 roku.

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