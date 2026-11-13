W wyniku rosyjskiego ataku prawie 150 tysięcy odbiorców w obwodzie czernihowskim zostało pozbawionych prądu

W wyniku ataku armii rosyjskiej uszkodzono obiekty sieci energetycznej w rejonach pryluckim i nizinowskim obwodu czernihowskiego. Bez prądu pozostało około 150 tysięcy odbiorców.

Informację tę podała spółka akcyjna „Czernihivoblenenergo” na Telegramie.

„W wyniku ataku wroga na obiekty energetyczne pozbawiono zasilania około 150 tysięcy odbiorców w rejonach Nizhyn i Prylucy” – czytamy w komunikacie.

Pracownicy energetyczni przystąpią do prac awaryjnych i naprawczych, gdy tylko pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa — dodano w Czernihivoblenenergo.

Wcześniej firma DTEK wyjaśniła trudną sytuację z zasilaniem w Dnieprze: w ciągu tygodnia zaatakowano ponad 10 obiektów energetycznych.

Przypomnijmy, że w obwodzie kijowskim na polecenie Ukrenergo wprowadzono awaryjne odcięcia prądu. Stało się to po zgłoszeniu przez DTEK poważnych uszkodzeń ich obiektów w obwodzie kijowskim 7 listopada w wyniku ataków rosyjskich terrorystów.

Po zmasowanym rosyjskim ataku pracownikom sektora energetycznego udało się ustabilizować dostawy energii elektrycznej w większości rejonów obwodu dniepropetrowskiego. Jednocześnie w Pawłogradzie oraz w części rejonów samarskiego i synełnikowskiego nadal obowiązują awaryjne odcięcia prądu.

W nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne uszkodziły jeden z obiektów energetycznych DTEK w obwodzie kijowskim. Część rejonu browarskiego pozostaje bez prądu, a przywrócenie dostaw energii elektrycznej potrwa długo.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował 7 listopada o rosyjskim ataku na podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem.

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