W Rosji — państwie-agresorze — grupa objętych sankcjami tankowców utknęła w lipcu w lodzie w pobliżu Cieśniny Wilekickiego na Północnej Drodze Morskiej do Chin. Statki zarzuciły kotwice około 1300 kilometrów na północ od koła podbiegunowego, a dwa atomowe lodołamacze, które mogły udzielić pomocy, znajdowały się w odległości kilku dni drogi, informuje OilPrice.

Cieśnina Wilekickiego, o szerokości około 55 kilometrów, leży między północnym wybrzeżem Syberii a Wyspą Bolszewik. Tylko jeden statek zdołał przepłynąć przez cieśninę. Pozostałe, po oczekiwaniu na lodołamacze trwającym do dwóch tygodni, nie zdołały jej pokonać i szukały innej trasy.

Wolumeny transportu

Rosja próbuje zwiększać transport ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego Północną Drogą Morską, licząc na zmniejszenie pokrywy lodowej w Arktyce. Według danych Reutersa, na które powołuje się publikacja, do połowy października 2026 roku tą trasą przetransportowano około 20 mln baryłek rosyjskiej ropy. To około 50% więcej niż w 2025 roku.

Jednocześnie wolumen ten stanowi około 1% całkowitego rosyjskiego eksportu ropy drogą morską. Pod koniec września norweskie Center for High North Logistics poinformowało, że wzdłuż całej trasy Północnej Drogi Morskiej przetransportowano około 2 mln ton ładunków, głównie ropy naftowej, czyli około 15 mln baryłek. Ładunki kierowano do Chin i innych krajów Azji, przeważnie z portu w Murmańsku.

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Lód i ograniczenia sankcyjne

Ksenia Wachruszewa, kierowniczka projektu arktycznego w organizacji ekologicznej Bellona, zaznaczyła, że mniejsza ilość lodu niekoniecznie ułatwia żeglugę. Lód, który pęka i się przemieszcza, może gromadzić się w wąskich cieśninach, przez które nie są w stanie przepłynąć statki bez odpowiedniej klasy lodowej.

Thomas Alexa, analityk firmy konsultingowej Ambrey, oświadczył, że zachodnie sankcje poważnie utrudniają Rosji budowę i obsługę arktycznych statków oraz infrastruktury. Jak powiedział, części zamienne i materiały budowlane trzeba pozyskiwać przez państwa trzecie, a norweskie, duńskie i niderlandzkie firmy, które wcześniej wykonywały prace naprawcze, już tego nie robią.

Bellona ostrzega również przed ryzykiem wycieków ropy z udziałem starych i niewłaściwie utrzymywanych tankowców floty cieni. Wachruszewa podkreśliła, że w zimnym środowisku arktycznym naturalny rozkład ropy przebiega wolniej, a Rosja nie publikuje informacji o incydentach na Północnej Drodze Morskiej.

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