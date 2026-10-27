W Arabii Saudyjskiej firma Saudi Aramco zaoferowała europejskim rafineriom dodatkowe partie ropy naftowej do załadunku w październiku i listopadzie. Jak informuje OilPrice, nastąpiło to po wznowieniu pracy rurociągu Wschód—Zachód oraz zakłóceniach w realizacji październikowych kontraktów dla europejskich klientów.

Spotowe partie ze zniżką

Według danych Bloomberga, na które powołuje się publikacja, pod koniec października Aramco zaoferowało spotowe partie ropy ze zniżką w stosunku do oficjalnej ceny sprzedaży. Załadunki były dostępne z portu Janbu nad Morzem Czerwonym lub z Sidi Kerir na śródziemnomorskim wybrzeżu Egiptu.

Następnie firma zaoferowała dodatkowe partie spotowe do załadunku w listopadzie. Europejskie rafinerie poinformowano również, że otrzymają pełne wolumeny przewidziane w listopadowych kontraktach.

Dostawy i wydobycie

Wcześniej w październiku Aramco poinformowało europejskich klientów o anulowaniu kontraktowych dostaw na ten miesiąc po ataku, który zatrzymał rurociąg Wschód—Zachód. Według OilPrice rurociąg już wznowił pracę, a firma ponownie oferuje partie do załadunku w październiku i listopadzie.

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Zwykle Arabia Saudyjska dostarcza do Europy od 700 tys. do 800 tys. baryłek ropy dziennie, głównie w ramach długoterminowych kontraktów. Z powodu anulowania październikowych dostaw europejskie rafinerie szukały alternatywy na rynku spotowym. Traderzy przekazali Bloombergowi, że dodatkowe saudyjskie wolumeny już przyczyniły się do spadku cen niektórych gatunków ropy w Europie.

We wrześniu Arabia Saudyjska zwiększyła wydobycie o około jedną trzecią, do ponad 8 mln baryłek dziennie, po najniższym poziomie od ponad trzech dekad w sierpniu. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej ZEA również zwiększyły produkcję do rekordowego poziomu, a eksport Iraku zbliża się do poziomów sprzed wojny.

Aramco rozwija także zagraniczne możliwości magazynowania ropy oraz alternatywne trasy eksportowe. W szczególności firma zawarła umowę o magazynowaniu ropy w Singapurze, która ma rozpocząć działanie w 2027 roku.

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