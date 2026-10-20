Arabia Saudyjska i azjatyckie rafinerie ropy naftowej spierają się o warunki kontraktów terminowych na dostawy ropy w 2027 roku. Przedmiotem rozbieżności jest to, czy zakupy spot dokonane w tym roku należy zaliczać do wolumenów dostaw w ramach kontraktów terminowych na 2026 rok.

Spór o wolumeny

Jak informuje OilPrice, azjatyccy rafinerzy nalegają, aby wolumeny ropy kupione na rynku spot były zaliczane jako wolumeny kontraktowe. Wyjaśniają to tym, że sprzedawcy nie mogli dostarczyć partii surowca przewidzianych w umowach.

Jednocześnie Arabia Saudyjska, według rozmówców Bloomberga, nalega, aby nabywcy zobowiązali się do większych wolumenów zakupów w 2027 roku. Strona saudyjska wiąże to z niewywiązaniem się przez kupujących z kontraktowych zobowiązań dotyczących zakupu dostaw terminowych w tym roku.

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Niepewność na rynku spot

Według źródeł Bloomberga spór prawdopodobnie już odbił się na rynku spot: azjatyccy nabywcy spowolnili zakupy ropy z załadunkiem w listopadzie w Arabii Saudyjskiej i innych krajach Bliskiego Wschodu. Azjatyckie rafinerie nie spieszą się z akceptacją większych wolumenów dostaw terminowych w przyszłym roku z powodu trwającego konfliktu i niepewności co do sytuacji w Cieśninie Ormuz.

Negocjacje muszą zakończyć się wkrótce, ponieważ azjatyccy rafinerzy zwykle w listopadzie zamawiają partie spot, które mają zostać załadowane w styczniu 2027 roku. Bez jasności co do wolumenów dostaw terminowych na styczeń trudniej będzie ocenić popyt na bliskowschodnie partie spot.

Jednocześnie ADNOC zezwoliła niektórym azjatyckim rafineriom na zaliczanie zakupów spot do wolumenów kontraktów terminowych, poinformowały źródła Bloomberga. Strony nie zdecydowały jeszcze, czy taki mechanizm będzie obowiązywał w 2027 roku.

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