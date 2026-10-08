W USA średnia cena benzyny spadła drugi tydzień z rzędu, ale nadal utrzymuje się na najwyższym poziomie dla października. W czwartek wynosiła 4,36 USD za galon, czyli około 5 centów mniej niż tydzień wcześniej, podaje OilPrice. Rok temu średnia cena wynosiła 3,12 USD za galon. To pierwszy październik, w którym krajowy wskaźnik w USA nie spadł poniżej 4 USD za galon.

Popyt wzrósł, produkcja spadła

Według amerykańskiej Energy Information Administration popyt na benzynę wzrósł z 8,68 mln do 8,76 mln baryłek dziennie. Jednocześnie zapasy benzyny nieznacznie wzrosły — do 204,7 mln baryłek. Produkcja benzyny w rafineriach zmniejszyła się z 9,46 mln do 9,34 mln baryłek dziennie.

Notowania WTI zamknęły się w środę na poziomie 88,28 USD za baryłkę. W czwartek rano ceny ropy ponownie wzrosły po doniesieniach o eksplozjach w Rijadzie: WTI i Brent zyskały po niemal 5 USD za baryłkę. Zdaniem OilPrice utrzymuje to ryzyko kolejnego wzrostu cen benzyny, chociaż zapasy paliw pozostają stosunkowo stabilne.

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Regionalne różnice cen

Najwyższa średnia cena benzyny w czwartek była w Kalifornii — 6,34 USD za galon. Na Hawajach wynosiła 5,63 USD, a w stanie Waszyngton — 5,46 USD. Wśród stanów z najniższymi cenami znalazło się Ohio ze wskaźnikiem 3,71 USD za galon; w Indianie benzyna kosztowała 3,72 USD, a w Georgii — 3,84 USD.

Zapasy ropy naftowej zmniejszyły się w ciągu tygodnia o 3,2 mln baryłek — do 424,1 mln baryłek. To zaledwie o 1% więcej niż średnia z ostatnich pięciu lat. AAA wcześniej wskazywała na możliwe zagrożenie dla wydobycia i przetwarzania ropy na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej z powodu huraganu Isaias. Według De Haana, cytowanego przez OilPrice, ryzyko to osłabło, ponieważ sztorm przesunął się dalej od rafinerii w Luizjanie, a prognozowane opady i siła wiatru zmniejszyły się.

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