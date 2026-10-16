Rząd Korei Południowej pozostawił bez zmian maksymalne ceny, po których lokalne rafinerie mogą dostarczać benzynę, olej napędowy i naftę na stacje paliw. Ograniczenia będą obowiązywać przez cztery tygodnie, począwszy od soboty, podaje Korea Herald, powołując się na Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii tego kraju.

Ceny maksymalne

Maksymalna cena dostaw benzyny wyniesie 1784 wony za litr, oleju napędowego — 1773 wony, a nafty — 1380 wonów za litr. Rząd utrzymał te ograniczenia już po raz czwarty z rzędu. Obecny poziom limitów obowiązuje od 16 tygodni — od 27 czerwca, po ich obniżeniu 26 czerwca.

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Wpływ cen ropy

W ministerstwie wyjaśniono tę decyzję wysokimi światowymi cenami ropy i napięciami na Bliskim Wschodzie. Według resortu ceny ropy pozostają powyżej 100 dolarów za baryłkę, a w czwartek cena Brent osiągnęła 105,90 dolara za baryłkę. Podnosi to ceny produktów petrochemicznych.

Rząd wprowadził maksymalne ceny paliw w połowie marca, aby ustabilizować ceny krajowe w obliczu zakłóceń w łańcuchach dostaw związanych z wojną między USA a Iranem na Bliskim Wschodzie. Władze poinformowały, że będą w razie potrzeby dostosowywać środki nadzwyczajne, śledząc rozwój sytuacji w regionie i warunki gospodarcze w Korei Południowej.

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