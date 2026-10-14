Brytyjska firma energetyczna Shell podpisała umowę sprzedaży całego swojego udziału w Shell Nigeria Gas Group nigeryjskiej prywatnej spółce Vaaris Energy Limited. Umowa oznacza planowane wyjście Shell z działalności w zakresie dystrybucji gazu na krajowym rynku Nigerii, informuje Premium Times.

Umowa wymaga zgód

Firmy nie ujawniły wartości transakcji. Jej sfinalizowanie zależy od spełnienia warunków regulacyjnych i uzyskania niezbędnych zezwoleń. Umowa obejmuje Shell Nigeria Gas Holding B.V., utworzoną w 2019 roku. Podmiot ten posiada wszystkie akcje Shell Nigeria Gas Limited z wyjątkiem jednej.

Do czasu sfinalizowania transakcji Shell Nigeria Gas Group pozostanie częścią Shell, będzie nadal obsługiwać klientów i działać w zwykłym trybie. Przewodnicząca Shell w Nigerii, Elohor Aiboni, oświadczyła, że przedsiębiorstwo od ponad 25 lat dostarcza gaz przemysłowym i komercyjnym odbiorcom w kraju.

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Gazociągi w trzech stanach

Shell Nigeria Gas została założona w 1998 roku. Firma dostarcza gaz ziemny klientom przemysłowym i komercyjnym oraz zarządza około 170 kilometrami gazociągów w stanach Ogun, Abia i Rivers. Do jej sieci podłączonych jest ponad 130 klientów.

Przedsiębiorstwo nie zajmuje się wydobyciem gazu, operacjami związanymi ze skroplonym gazem ziemnym ani międzynarodowym handlem gazem. Vaaris Energy działa w różnych segmentach łańcucha wartości ropy i gazu. Shell wyjaśnił, że sprzedaż ma na celu uproszczenie portfela aktywów i skoncentrowanie inwestycji na obszarach z przewagami konkurencyjnymi, w tym na projektach głębokowodnych i zintegrowanym biznesie gazowym w Nigerii.

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