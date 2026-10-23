Shell wraz z malezyjskim PETRONAS, chińskim PetroChina, Mitsubishi Corporation i KOGAS zatwierdził ostateczną decyzję inwestycyjną dotyczącą drugiej fazy projektu LNG Canada w Kitimacie w Kolumbii Brytyjskiej. Rozbudowa ma podwoić przepustowość terminalu skroplonego gazu ziemnego do 28 mln ton rocznie, informuje OilPrice.

Plany eksportowe Kanady

Wraz z projektami Cedar LNG i Woodfibre, które są w trakcie budowy, Kanada ma być w stanie eksportować 33 mln ton LNG rocznie do końca dekady. Według Wood Mackenzie kraj ma możliwość zaspokojenia rosnącego azjatyckiego popytu na długoterminowe dostawy LNG o niższej emisyjności dzięki znacznej bazie zasobów, bliskości rynków i krótszym trasom przez Pacyfik.

Terminal LNG Canada znajduje się na wybrzeżu Pacyfiku. Według S&P Global dostawa ładunków z Kolumbii Brytyjskiej do Tokio zajmuje około ośmiu–dziewięciu dni, podczas gdy z wybrzeża Zatoki Meksykańskiej w USA trwa 16–18 dni. Pozwala to uniknąć przeprawy przez Kanał Panamski i bliskowschodnie wąskie gardła morskie.

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Konkurencja o rynek azjatycki

Wood Mackenzie prognozuje, że popyt Azji na LNG może wzrosnąć z około 260 mln ton rocznie obecnie do około 500 mln ton do 2060 roku. Jednocześnie analitycy ostrzegają, że możliwości Kanady w zakresie zdobycia części tego rynku kurczą się z powodu nasilającej się konkurencji o kapitał i kontrakty.

W Stanach Zjednoczonych projekty CP2 LNG, Commonwealth LNG i Delfin FLNG 1 otrzymały w tym roku ostateczne decyzje inwestycyjne. Nowe moce eksportowe rozwijane są także w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Australii. W szczególności Mozambik, Nigeria, Mauretania i Senegal pracują nad złożami morskimi i pływającymi instalacjami LNG, a Meksyk i Argentyna są rozważane jako potencjalni dostawcy z krótszymi trasami do Azji.

Cedar LNG ma być zasilany odnawialną energią hydroelektryczną od BC Hydro zamiast turbin gazowych. LNG Canada wykorzystuje gaz do pracy instalacji skraplania, a BC Hydro pokrywa około jedną piątą jego zapotrzebowania energetycznego.

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