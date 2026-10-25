Rząd Sri Lanki wstrzymał realizację nowych projektów energetyki wiatrowej na Półwyspie Mannar, aby złagodzić sprzeciw lokalnych mieszkańców. Rybacy i mieszkańcy nadbrzeżnych wsi wiążą działanie już zainstalowanych turbin wiatrowych ze spadkiem połowów i podtopieniami.

Jak informuje Channel NewsAsia, pierwszy etap farmy wiatrowej, obejmujący 30 turbin o łącznej mocy 104 megawatów, został podłączony do sieci elektrycznej w 2020 roku. Budowa kolejnych 14 turbin już się rozpoczęła. Rząd anulował w 2025 roku kontrakt na trzeci etap, przewidujący instalację 52 turbin przez indyjski konglomerat Adani, z powodu sporu o cenę za kilowatogodzinę energii elektrycznej.

Skargi rybaków

Rybak Venkatasamy Kalimuthu oświadczył, że po pojawieniu się turbin połowy stały się znacznie mniejsze. Jednocześnie przyznał, że nie ma dowodów na taki związek. Jak powiedział, rybacy uważają, że cień rzucany przez obracające się łopaty może odstraszać ryby od płytkich wód. Inni rybacy wskazują również na konkurencję ze strony indyjskich trawlerów jako jedną z przyczyn spadku dochodów.

Przewodniczący lokalnej spółdzielni rybackiej w Pesalai, A. Stanislas Peries, powiedział, że wcześniej rybacy mogli zarabiać do 5 tys. rupii, czyli około 15 dolarów dziennie, podczas gdy obecnie ich zarobki ledwie przekraczają 1 tys. rupii.

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Twierdzenia o podtopieniach

Mieszkanka jednej ze wsi Benedict Mary Vigilia twierdzi, że betonowe fundamenty i rowy pod drogi dojazdowe utrudniają odpływ wody deszczowej do morza. Według niej podczas deszczów monsunowych woda we wsi sięga do pasa, niszczy domy i uprawy oraz szkodzi zwierzętom gospodarskim, a mieszkańcy nie mogą już pić wody ze studni.

Minister energii Anura Karunathilaka oświadczył, że władze prowadzą studium wykonalności działań, które mogą ograniczyć problem podtopień. Sri Lanka planuje do 2030 roku wytwarzać 70% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym z energetyki wiatrowej.

Z inicjatywy przewodniczącego Mannar Citizens' Committee, katolickiego księdza S. Marcusa, mieszkańcy złożyli do sądów Sri Lanki dwie skargi dotyczące projektu. Przedstawiciele lokalnych społeczności podkreślają, że nie sprzeciwiają się energii odnawialnej jako takiej, lecz są przeciwko lokalizacji nowych turbin właśnie na Półwyspie Mannar.

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