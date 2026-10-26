W Singapurze wstępnie oszacowano potencjał zasobów geotermalnych na ponad 60-krotność rocznego zużycia energii elektrycznej przez kraj. O wynikach ogólnokrajowego badania geofizycznego poinformował Channel NewsAsia, powołując się na singapurski Urząd Rynku Energii (EMA).

Zasoby na głębokości do 10 km

Nieinwazyjne badanie trwało od 2024 do 2026 roku. Wykazało ono obecność wysokotemperaturowych zasobów geotermalnych na głębokości kilku kilometrów, które potencjalnie mogą nadawać się do produkcji energii elektrycznej. Obecne roczne zużycie energii elektrycznej w Singapurze wynosi około 60 terawatogodzin.

Badanie objęło zasoby na głębokościach do 10 km. Konsorcjum z udziałem Chevron, Metatek Group i Surbana Jurong zastosowało dwie nieinwazyjne technologie do stworzenia trójwymiarowych modeli geologicznych oraz modeli zasobów cieplnych kraju. Konsorcjum oceniło również dostępność zasobów niskotemperaturowych na mniejszych głębokościach, które potencjalnie mogą być wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia przemysłowego przy użyciu pomp ciepła i absorpcyjnych urządzeń chłodniczych.

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Kolejny etap oceny

EMA planuje kontynuować badania, aby zweryfikować wstępne szacunki potencjału technicznego i ustalić, jaką ilość energii geotermalnej będzie można faktycznie wydobywać. Urząd zlecił konsorcjum Surbana Jurong i GLJ Ltd zbadanie możliwości wykorzystania elektrowni geotermalnych nowej generacji. Badanie ma rozpocząć się do końca roku i potrwa około 15 miesięcy.

Obejmie ono kwestie bezpieczeństwa, wykonalności technicznej oraz kosztów produkcji energii geotermalnej. Minister energii, handlu i przemysłu Tan See Leng zaznaczył, że skala przyszłej produkcji będzie zależeć od kosztów i technicznej możliwości wydobycia zasobów, rozwoju technologii głębokiego wiercenia, a także ograniczeń wynikających z gęstej zabudowy miejskiej. Decyzja o wdrożeniu energetyki geotermalnej w kraju nie została jeszcze podjęta.

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