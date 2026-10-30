Ministerstwo Energii, Handlu i Przemysłu Singapuru oświadczyło, że skroplony gaz ziemny, którym handlują firmy mające siedzibę w kraju, jest zazwyczaj dostarczany bezpośrednio z kraju dostawcy do kraju przeznaczenia. Ładunki nie przechodzą przy tym fizycznie przez Singapur, podaje Channel NewsAsia.

Odpowiedź na oświadczenia Indonezji

Wyjaśnienie padło po wypowiedziach ministra energii i zasobów mineralnych Indonezji Bahlila Lahadalii. Po spotkaniu z prezydentem Prabowo Subianto w Dżakarcie powiedział on, że Indonezja wysłała do Singapuru 148 partii LNG. Urzędnik nie sprecyzował okresu, w którym realizowano te dostawy.

Według indonezyjskich mediów Lahadalia zasugerował, że część ładunków mogła zostać odsprzedana innym państwom, podczas gdy resztę wykorzystano na potrzeby wewnętrzne Singapuru. Jednocześnie nie przedstawił dowodów dotyczących konkretnych partii, które mogły zostać reeksportowane.

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Handel i dostawy gazu

Singapurskie ministerstwo podkreśliło, że kraj jest międzynarodowym hubem handlowym, w tym dla LNG. Ponad 50 firm mających siedzibę w Singapurze kupuje, sprzedaje i prowadzi marketing LNG z różnych światowych rynków, w tym z Indonezji. Ministerstwo wskazało Stany Zjednoczone, Australię i Malezję jako główne źródła dostaw dla tych firm.

Resort zaznaczył także osobno, że gaz ziemny, który Singapur otrzymuje z Indonezji gazociągami, jest przeznaczony do użytku krajowego, a nie na eksport. 24 października Indonezja zaczęła ograniczać eksport gazu gazociągami do Singapuru, przekierowując wolumeny na krajowe potrzeby energetyczne.

Singapurski Urząd Rynku Energii poinformował, że spadek wyniósł około 17 mld brytyjskich jednostek cieplnych dziennie przez 18 dni — mniej niż 2% dziennego zapotrzebowania kraju na gaz. Premier Lawrence Wong oświadczył 25 października, że wszystkie strony muszą wywiązywać się ze zobowiązań wynikających z umów handlowych.

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