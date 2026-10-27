W Singapurze Narodowa Agencja Środowiska zleciła trzy badania, które mają wzmocnić możliwości kraju w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, regulacji i ochrony środowiska. Prace są częścią przygotowań do pierwszego etapu Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, zaplanowanego na 2027 rok, informuje Channel NewsAsia.

Co będzie badane

Badania będą dotyczyć międzynarodowych norm i standardów środowiskowych dla obiektów jądrowych, międzynarodowych standardów i wymogów bezpieczeństwa jądrowego, a także możliwego wpływu elektrowni jądrowej na środowisko. Przeprowadzą je Enconet Consulting, AtkinsRealis Singapore oraz Environmental Resources Management (S).

Urząd Rynku Energii Singapuru (EMA) powołał również panel doradczy, aby przygotować kraj do przeglądu MAEA w 2027 roku. Obejmie on kwestie techniczne i ekonomiczne, w tym bezpieczeństwo jądrowe i ochronę fizyczną, ramy prawne i regulacyjne dla energetyki jądrowej, a także kwestie organizacyjne — zamówienia i systemy zarządzania. Do końca 2026 roku EMA ma powołać drugi panel doradców technicznych.

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Współpraca z Filipinami

Minister Tan See Leng oświadczył, że Singapur i Filipiny uzgodniły zbadanie możliwości współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej. Zaznaczył, że kraje Azji i Azji Południowo-Wschodniej muszą zaspokajać rosnące potrzeby energetyczne swoich gospodarek, wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne i dążyć do celów zerowej emisji netto.

Według ministra energetyka jądrowa jest obiecującym rozwiązaniem, jednak stworzenie programu jądrowego wymaga kompleksowych przygotowań — od rozwoju kadr i finansowania po ustawodawstwo, ramy regulacyjne i rozwój branży. Narodowa Agencja Środowiska podkreśliła, że rząd Singapuru nie podjął jeszcze decyzji o wdrożeniu energetyki jądrowej w kraju.

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