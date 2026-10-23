Belgijski sąd uchylił zajęcie aktywów hiszpańskiej państwowej spółki żeglugi powietrznej Enaire o wartości 75,76 mln euro, nałożone w sporze z międzynarodowymi inwestorami dotyczącym anulowanych subsydiów dla energii odnawialnej. Orzeczenie zobowiązuje również amerykański fundusz Blasket Renewable Investments LLC do pokrycia kosztów sądowych, informuje Politico.

Zajęcie środków Enaire

17 czerwca 2025 roku Blasket uzyskał w belgijskim sądzie zajęcie 75,76 mln euro należących do Enaire. Spółka otrzymuje płatności od organizacji Eurocontrol z siedzibą w Brukseli, która pobiera opłaty trasowe od linii lotniczych i rozdziela te środki. Umożliwiło to zamrożenie hiszpańskich środków państwowych w Belgii.

Po sporze sądowym Hiszpania 4 maja 2026 roku wpłaciła na depozyt 75 759 538 euro. Madryt zaskarżył wcześniejsze orzeczenie, a Komisja Europejska opowiedziała się po stronie Hiszpanii. Państwo belgijskie również oświadczyło, że zajęcie jest sprzeczne z prawem UE.

Spór o subsydia

Konflikt ma swój początek w 2013 roku, kiedy rząd premiera Mariano Rajoya ograniczył subsydia dla energii odnawialnej, aby zmniejszyć koszty energii elektrycznej. Inwestorzy, którzy zainwestowali w hiszpańskie projekty wiatrowe i słoneczne zgodnie z zasadami z 2007 roku, zwrócili się do międzynarodowego arbitrażu.

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Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych, należące do Grupy Banku Światowego, w szeregu spraw wydało orzeczenia niekorzystne dla Hiszpanii. Łączna kwota orzeczeń arbitrażowych wyniosła około 2 mld euro. W 2019 roku trybunał nakazał Hiszpanii wypłatę funduszowi RREEF 59,6 mln euro, a także odsetek i kosztów.

Blasket nabył większość roszczeń, w tym sprawę RREEF, i próbował doprowadzić do przymusowego wykonania orzeczeń poprzez zajęcie hiszpańskich aktywów w różnych krajach. Hiszpania podkreśla, że nie może dokonywać takich płatności, ponieważ Komisja Europejska uznaje je za nielegalną pomoc państwa. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł również, że Traktat karty energetycznej nie ma zastosowania do sporów między inwestorami z UE a państwami członkowskimi UE.

Inwestorzy równolegle prowadzą sprawy w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech i Australii. Orzeczenie belgijskiego sądu wzmacnia pozycję Hiszpanii w sporach dotyczących wykonania orzeczeń arbitrażowych, przynajmniej w granicach UE.

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