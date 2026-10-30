Bank Światowy we wspólnym raporcie ze stowarzyszeniem branży autonomicznej energetyki słonecznej GOGLA uznał autonomiczne systemy solarne za najtańszy sposób zapewnienia energii elektrycznej co najmniej 398 milionom ludzi, którzy wciąż nie mają do niej dostępu. Informuje o tym OilPrice.

Potrzeby finansowe

Według szacunków raportu, aby zapewnić tym ludziom niezawodne autonomiczne dostawy energii elektrycznej w latach 2027–2030, potrzebne są inwestycje w wysokości 11,4 mld dolarów. Z tej kwoty 1,3 mld dolarów rocznie powinny stanowić granty i subsydia zapewniające dostępność systemów, a kolejne 1,6 mld dolarów rocznie — finansowanie kapitałowe, dłużne oraz finansowanie należności.

W dokumencie autonomiczna energetyka słoneczna jest traktowana jako stała infrastruktura, a nie tymczasowe rozwiązanie do czasu pojawienia się scentralizowanej sieci. Z takich systemów korzystają gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i zakłady produkcyjne. Według danych z badania 95% klientów miało sprawne domowe systemy solarne cztery lata lub więcej po zakupie.

Wzrost rynku

Liczba osób korzystających z autonomicznych produktów solarnych — systemów domowych, pomp wodnych, generatorów i lamp — wzrosła w ciągu dwóch lat o 26%, ze 118 milionów do 149 milionów. Firmy monitorowane przez GOGLA zapewniają 219 tys. miejsc pracy, a całkowite zatrudnienie w sektorze wzrosło o 29% w latach 2021–2025.

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Według raportu 7,4 mln osób wykorzystuje autonomiczną energię słoneczną dla mikroprzedsiębiorstw i innych działań przynoszących dochód. Autorzy szacują, że zapewnia to 28 mld dolarów dodatkowych dochodów i oszczędności w ciągu 15 lat.

Afryka, Indie i Pakistan

W krajach Afryki Subsaharyjskiej na Kenię, Nigerię i Zambię przypadło 47% wszystkich sprzedaży domowych systemów solarnych w 2025 roku. W Kenii sprzedaż w latach 2023–2025 wzrosła o 61%, do około 2,4 mln sztuk. Jednocześnie wysokie koszty początkowe pozostają główną przeszkodą dla uboższych gospodarstw domowych.

OilPrice zauważa również, że spadek kosztu chińskich paneli słonecznych do 12 centów za wat sprzyja upowszechnieniu technologii. W Afryce w 2026 roku oczekuje się instalacji rekordowych 17 GW mocy słonecznej, a w Indiach zainstalowana moc słoneczna na 31 lipca 2026 roku osiągnęła 164,59 GW.

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