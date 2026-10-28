Bank Światowy ocenił postępy w realizacji celów projektu rozwoju hydroenergetyki i energii odnawialnej w pakistańskiej prowincji Chajber Pasztunchwa jako umiarkowanie niezadowalające. Ogólny poziom ryzyka dla pożyczki o wartości 727 mln dolarów bank określił jako istotny, informuje Dawn.

Ocena realizacji

Jednocześnie Bank Światowy ocenił ogólne postępy w realizacji projektu jako umiarkowanie zadowalające. Bank wskazał na umiarkowane ryzyka w obszarach polityki i zarządzania, a także projektowania technicznego. Za istotne uznał ryzyka makroekonomiczne, problemy ze zdolnością instytucjonalną, kwestie powiernicze oraz czynniki środowiskowe i społeczne.

Na wniosek rządu Bank Światowy zrestrukturyzował projekt, aby dostosować jego zakres i finansowanie do priorytetów realizacyjnych. Według banku realizacja projektu nabrała tempa: w ramach elektrowni wodnej Gabral-Kalam rozpoczęły się prace budowlane, postępują nabywanie gruntów i zakup wyposażenia elektromechanicznego.

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Finansowanie i obiekty

Pakiet finansowania zatwierdzono 24 września 2020 roku, a zakończenie projektu zaplanowano do 30 listopada 2027 roku. Przewidywał on 594 mln dolarów na rozwój hydroenergetyki i odnawialnych źródeł energii, 59 mln dolarów na zarządzanie środowiskowe i społeczne, 55 mln dolarów na wzmocnienie instytucjonalne i wsparcie realizacji, a także około 15 mln dolarów kosztów finansowych.

Z rynkowej pożyczki w wysokości 200 mln dolarów, która weszła w życie we wrześniu 2020 roku, wypłacono 3,95 mln dolarów — mniej niż 2% kwoty. W ramach preferencyjnej pożyczki w wysokości 240 mln dolarów wypłacono 34 mln dolarów, czyli około 14% jej wartości.

Projekt obejmuje przepływową elektrownię wodną Gabral-Kalam o mocy 88 MW, która ma produkować 339 GWh energii elektrycznej rocznie. Przewiduje również kaskadowy rozwój dorzeczy, finansowanie elektrowni wodnej Madyan o mocy 157 MW i innych obiektów na rzece Swat, a także instalację pływających lub naziemnych systemów fotowoltaicznych na obiektach hydroenergetycznych.

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