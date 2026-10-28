Dwa bardzo duże tankowce do przewozu ropy naftowej, które wcześniej transportowały wenezuelską ropę, są obecnie wykorzystywane do eksportu ropy z Zatoki Perskiej. Kolejne dwa statki płyną z Ameryki Południowej do Zatoki Omańskiej, informuje OilPrice, powołując się na Bloomberg.

Status statków

Benjamin Robinson, prawnik specjalizujący się w prawie morskim w firmie Chalos & Co., powiedział Bloombergowi, że zablokowane statki są wykreślane z list sankcyjnych lub otrzymują licencje na określone transakcje finansowe. Według niego taki mechanizm może być wykorzystywany do realizacji celów polityki zagranicznej.

Wcześniej w tym miesiącu administracja USA ogłosiła zamiar zaangażowania części tankowców z tak zwanej floty cieni do transportu ropy, która nie podlega sankcjom. Według publikacji decyzja jest związana ze znacznym wzrostem stawek frachtowych z powodu zwiększonego popytu na przewozy z Zatoki Perskiej.

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Wysokie stawki frachtowe

W Zatoce Perskiej regularną praktyką stały się przeładunki ropy ze statku na statek. Na koszty transportu wpływa również ryzyko przepływania przez Cieśninę Ormuz: na niektórych trasach wydatki na fracht sięgają 40 mln dolarów.

Amerykański minister energii Chris Wright oświadczył wcześniej, że tankowce z floty cieni nie będą przewozić objętej sankcjami ropy, przy czym sankcje nie zostaną zniesione. Według jego oceny do tej floty należy około 1 600 statków. Wright powiedział również, że zaangażowanie części tych tankowców do transportu ropy nieobjętej sankcjami może dodać do globalnej floty od kilkudziesięciu do kilkuset statków.

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