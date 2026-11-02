Koncern energetyczny TotalEnergies w swojej corocznej prognozie oczekuje, że popyt na produkty naftowe osiągnie szczyt między 2035 a 2040 rokiem, po czym zacznie stopniowo spadać. Informuje o tym OilPrice.

Firma prognozuje, że w latach 30. XXI wieku popyt na produkty naftowe pozostanie mniej więcej na tym samym poziomie. Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju TotalEnergies Aurélien Hamel zaznaczył, że spadek może być szybszy, jeśli sprzedaż samochodów elektrycznych będzie nadal rosła.

Rewizja wcześniejszej prognozy

W listopadzie 2025 roku TotalEnergies oczekiwało, że przy obecnych trendach popyt na ropę wzrośnie o niemal 5% — do 108 mln baryłek dziennie do 2040 roku, a do 2050 roku spadnie do 98 mln baryłek dziennie. Firma powoływała się wówczas między innymi na częściowe wycofywanie „zielonych” subsydiów w USA, nowe zezwolenia na projekty dotyczące skroplonego gazu ziemnego, uruchamianie elektrowni węglowych w Azji oraz wolniejszy wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jeszcze rok wcześniej TotalEnergies prognozowało, że popyt na ropę osiągnie maksimum po 2030 roku.

Samochody elektryczne i biopaliwa

W nowym raporcie firma wskazuje, że kryzys energetyczny związany z wojną USA i Izraela z Iranem może przyspieszyć transformację energetyczną. TotalEnergies zwróciło uwagę na wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych w Azji, Ameryce Łacińskiej i Europie, a także na wyższe wymogi dotyczące domieszek biopaliw.

Według przytoczonych w materiale szacunków Międzynarodowej Agencji Energetycznej, w 2026 roku na świecie może zostać sprzedanych około 23 mln samochodów elektrycznych — niemal 30% wszystkich nowych aut. W pierwszym kwartale sprzedaż takich pojazdów wzrosła o około 30% w Europie, o 80% w regionie Azji i Pacyfiku bez Chin oraz o 75% w Ameryce Łacińskiej. Udział samochodów wyłącznie z silnikami benzynowymi w globalnej sprzedaży nowych aut w pierwszej połowie roku po raz pierwszy spadł poniżej 50% — do 49%.

Czytaj nas na