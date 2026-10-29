Firma handlowa Trafigura zawarła nową pięcioletnią umowę na dostawy gazu ziemnego dla niemieckiego państwowego importera Securing Energy for Europe (SEFE). Zgodnie z kontraktem Trafigura ma dostarczyć ponad 150 TWh gazu ze swojego globalnego portfolio, informuje OilPrice.

Nowe wolumeny dostaw

Pierwsza dostawa w ramach nowej umowy jest zaplanowana na 1 listopada 2026 roku. Roczny wolumen dostaw wyniesie 30 TWh, podczas gdy kontrakt wygasający pod koniec października przewidywał około 23 TWh rocznie.

Na potrzeby realizacji kontraktu Trafigura podpisała pięcioletnią umowę kredytową o wartości 1,5 mld dolarów. Jest ona częściowo wspierana gwarancją niemieckiego rządu w ramach programu Untied Loan Guarantee, zarządzanego przez Euler Hermes Aktiengesellschaft. Program ma na celu zapewnienie długoterminowych dostaw strategicznych towarów do Niemiec.

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Zapasy gazu przed zimą

Dyrektor handlowy SEFE Frédéric Barnaud oświadczył, że partnerstwo wzmacnia możliwości spółki w zakresie zakupu gazu ziemnego z szerokiego kręgu źródeł oraz utrzymania niezawodności dostaw dla niemieckich i europejskich klientów.

Według danych Gas Infrastructure Europe, na dzień 28 października unijne magazyny gazu były wypełnione w 75%. Poziom napełnienia niemieckich magazynów, które są czwartymi co do wielkości na świecie, wynosił nieco mniej niż 62%. VNG, jeden z największych niemieckich importerów gazu, pod koniec poprzedniego miesiąca oświadczył, że dzięki zdywersyfikowanym możliwościom importowym kraj nie ma niedoboru gazu mimo niskiego poziomu zapasów.

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