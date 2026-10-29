Cena europejskiego gazu ziemnego przekroczyła 100 euro za megawatogodzinę po raz pierwszy od 2022 roku. Stało się to przed zimą, informuje France 24. Stacja nazywa ten poziom cen najwyższym od 2022 roku.

Zapasy gazu w UE

Według France 24 magazyny gazu w Unii Europejskiej są wypełnione w 72%. UE oświadczyła, że nie jest zaniepokojona dostawami gazu mimo takiego poziomu zapasów. Jednocześnie blok ostrzegł gospodarstwa domowe przed nadchodzącym trudnym sezonem.

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Informacja o cenach gazu była głównym tematem programu biznesowego France 24 opublikowanego 28 października 2026 roku. Omówiono w nim również sytuację z rachunkami za energię w Wielkiej Brytanii.

Wysokie rachunki za energię

Rząd Wielkiej Brytanii próbuje złagodzić skutki wysokich rachunków za energię. Ponadto France 24 poinformowało o 200 pasażerach, którzy utknęli w Kambodży po odwołaniu rejsu zaplanowanego na kilka lat. Przyczyną odwołania były wysokie koszty paliwa.

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