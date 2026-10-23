Ceny ropy niemal bez zmian po skoku o 4% — Channel NewsAsia

Ceny ropy w porannym handlu azjatyckim 23 października niemal się nie zmieniły po wzroście o 4% w poprzedniej sesji. Inwestorzy obawiali się dalszych zakłóceń dostaw surowców energetycznych w związku z atakami Huti na Arabię Saudyjską, informuje Channel NewsAsia.

O godz. 00:30 GMT kontrakty terminowe na ropę Brent spadły o 21 centów, czyli 0,2%, do 112,96 dolara za baryłkę. Amerykańska ropa West Texas Intermediate potaniała o 27 centów, czyli 0,3%, do 98,12 dolara za baryłkę.

Ewakuacja siedziby głównej Saudi Aramco

Według Reutersa Saudi Aramco w czwartek nakazało ewakuację swojej siedziby głównej w Dhahranie, na wybrzeżu Zatoki Perskiej w pobliżu Bahrajnu. Stało się to w związku z nasileniem działań wojennych między Arabią Saudyjską, największym na świecie eksporterem ropy naftowej, a Huti mającymi siedzibę w Jemenie.

Starcia między Huti a koalicją pod przywództwem Arabii Saudyjskiej, wspierającą uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu, trwają po posunięciu się ugrupowania w kierunku cieśniny Bab al-Mandab. Jest to węzeł żeglugowy przy wejściu do Morza Czerwonego.

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Inne czynniki rynkowe

WTI zmierzała do zakończenia dwutygodniowego okresu wzrostów tygodniowym spadkiem. Jednocześnie Brent, która w czwartek zamknęła się na najwyższym poziomie od 4 maja, mogła zakończyć trzeci z rzędu tydzień wzrostem.

W Libii zamknięto zawór na ropociągu prowadzącym z pól Hamada i Takhara do portu Zawija. Szef libijskiej Narodowej Korporacji Naftowej powiedział Reutersowi, że doprowadziło to do spadku wydobycia na obu polach.

Sankcje przeciwko Rosji, państwu-agresorowi, mające ograniczyć obecność jej surowców energetycznych na światowych rynkach po inwazji na Ukrainę w 2022 roku, również przyczyniły się do wzrostu cen ropy, zauważa źródło.

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