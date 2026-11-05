W Dhace, stolicy Bangladeszu, sprzedaż sprzętu solarnego detalisty Dongjin Group Bangladesh wzrosła w ostatnich miesiącach o 50% rok do roku. Popyt napędzają długotrwałe przerwy w dostawach energii elektrycznej oraz rosnące koszty zasilania z sieci, informuje The Japan Times.

W niektórych rejonach Bangladeszu planowane przerwy w dostawach prądu trwały w tym roku do 18 godzin na dobę. Kraj liczący około 180 mln mieszkańców stanął w obliczu ograniczenia dostaw skroplonego gazu ziemnego z Kataru, który wcześniej był jego głównym dostawcą LNG. Aby zrekompensować niedobór, Bangladesz kupuje LNG na rynku spot po cenie około trzykrotnie wyższej niż w kontraktach z Katarem, co zmusiło spółki energetyczne do podniesienia rachunków za energię elektryczną.

Popyt na panele i baterie

Na rynku Kaptan Bazar w Dhace, jednym z największych w kraju centrów sprzedaży sprzętu solarnego, ponad trzy tuziny punktów handlowych zgłosiły wzrost popytu. Kupującymi są zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa przemysłowe, które muszą utrzymać produkcję podczas przerw w dostawach prądu.

Według właścicieli sklepów największym popytem cieszą się panele chińskich firm Jinko Solar i Longi Green Energy Technology ze względu na ich cenę i niezawodność. Panel o mocy 750 watów, który według sprzedawców wystarcza dla jednego gospodarstwa domowego, kosztuje około 15 tys. taka, czyli 121 dolarów. Jednocześnie dodanie baterii i towarzyszącego wyposażenia zwiększa początkowe koszty kilkukrotnie. Przedstawiciel Dongjin Group Bangladesh Monju Hossain uważa, że dla zwykłej rodziny wydatki te mogą zwrócić się w ciągu dekady.

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Import sprzętu solarnego i baterii z Chin do Bangladeszu w okresie od marca do września wzrósł ponad dwukrotnie rok do roku — do około 140 mln dolarów. We wrześniu władze obniżyły również cła importowe na ten sprzęt.

Ograniczenia dla przemysłu

Według lokalnego medium, na które powołuje się The Japan Times, rząd Bangladeszu dąży do zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w strukturze produkcji energii elektrycznej do 20% do 2030 roku i do 30% do 2040 roku. W ubiegłym roku wskaźnik ten wynosił 2,5%.

Jednocześnie energia słoneczna nie może w pełni zastąpić paliw kopalnych w części przemysłu. W szczególności przedsiębiorstwa tekstylne i odzieżowe wykorzystują kotły gazowe do produkcji pary potrzebnej do barwienia i obróbki tkanin. Przewodniczący firmy tekstylnej Mosharaf Group, Mosharaf Hossain, zaznaczył, że panele słoneczne produkują energię elektryczną, ale nie parę dla kotłów przemysłowych.

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