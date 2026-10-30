W Kijowie, w obwodzie kijowskim i dniepropetrowskim nadal panuje trudna sytuacja związana z dostawami energii elektrycznej

Rosyjskie ataki spowodowały znaczne zniszczenia infrastruktury energetycznej w stolicy oraz w obwodach kijowskim i dniepropetrowskim. Jak poinformowało Ministerstwo Energii, pełne przywrócenie dostaw energii elektrycznej zajmie trochę czasu.

„W wyniku celowych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną, w szczególności na systemy przesyłu energii elektrycznej i urządzenia transformatorowe, sytuacja w zakresie dostaw energii elektrycznej w obwodzie dniepropetrowskim, w Kijowie i w obwodzie kijowskim pozostaje trudna” – czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że skala zniszczeń jest znaczna, dlatego pełne przywrócenie dostaw energii elektrycznej wymaga czasu. Ponadto pracę energetyków dodatkowo utrudniają długotrwałe alarmy powietrzne oraz ciągłe zagrożenie ponownymi ostrzałami.

Jednocześnie w obwodzie dniepropetrowskim energetycy przywrócili zasilanie obiektów infrastruktury krytycznej oraz części odbiorców. Prace naprawcze trwają również w Kijowie i obwodzie kijowskim.

„Pomimo wszystkich trudności ekipy naprawcze robią wszystko, co w ich mocy, aby jak najszybciej przywrócić prąd do każdego domu” – podkreślono w Ministerstwie Energii.

Wcześniej w Dnieprze przywrócono dostawy energii elektrycznej części odbiorców, jednak ponad 200 tysięcy osób nadal pozostaje bez prądu.

Wcześniej w Dnieprze w wyniku rosyjskiego ataku zniknęło światło na obu brzegach.

Z powodu awarii na prawym brzegu Kijowa harmonogramy przerw w dostawach prądu są tymczasowo zawieszone.

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