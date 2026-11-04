W Kijowie i obwodzie kijowskim wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu

W stolicy i obwodzie kijowskim w ciągu dnia 4 listopada wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Informację tę przekazała Grupa DTEK na Telegramie.

„Kijów: zgodnie z poleceniem Ukenergo trwają awaryjne przerwy w dostawach prądu. Na razie nie udaje się znieść awaryjnych przerw w stolicy. Harmonogramy obecnie nie obowiązują” – czytamy w komunikacie.

W DTEK informują również, że w obwodzie kijowskim na polecenie Ukenergo wprowadzono awaryjne odcięcia prądu.

Przypomnijmy, że 3 listopada Rosja przeprowadziła masowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów. W wyniku wrogich ataków i uszkodzeń infrastruktury energetycznej stolicy 3 listopada odcięto zasilanie głównych obiektów wodociągowych Kyivvodokanal.

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