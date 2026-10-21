W Meksyku federalne siły bezpieczeństwa od października 2024 roku zatrzymały 2539 osób za przestępstwa związane z kradzieżami paliwa. Poinformował o tym podczas porannej konferencji prasowej prezydentki Claudii Sheinbaum wiceminister energii ds. węglowodorów Juan José Vidal Amaro, podaje Mexico News Daily.

Skonfiskowane paliwo i zamknięte firmy

Według urzędnika władze skonfiskowały także 5572 pojazdy wykorzystywane do transportu paliwa oraz 173,7 mln litrów paliwa. Oświadczył, że wskaźniki te świadczą o postępach w zwalczaniu nielegalnej działalności na rynku paliw.

Władze zamknęły 2224 firmy za sprzedaż paliwa bez wymaganych zezwoleń. Ponadto 2032 stacje benzynowe ukarano grzywnami za niewłaściwą kontrolę ilości paliwa wydawanego z dystrybutorów. Z rejestru upoważnionych importerów wykreślono 180 firm z powodu ich domniemanego udziału w przemycie paliwa.

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Stanowisko w sprawie amerykańskiego gazu

Sheinbaum oświadczyła również, że Meksyk nie zawarł żadnych porozumień ani nie podjął zobowiązań do kupowania większych ilości gazu ziemnego od Stanów Zjednoczonych. Potwierdziła, że Waszyngton poruszał tę kwestię w kontekście dążenia administracji prezydenta USA Donalda Trumpa do zmniejszenia deficytu handlowego w handlu dwustronnym.

Według prezydentki celem meksykańskiego rządu jest zwiększanie krajowego wydobycia gazu, w szczególności na potrzeby nowych elektrowni gazowo-parowych. Jednocześnie zaznaczyła, że jeśli nie będzie możliwe wyprodukowanie potrzebnych ilości w kraju, Meksyk będzie musiał szukać dostaw z innych źródeł.

Relacje ze Stanami Zjednoczonymi

Prezydentka pozytywnie oceniła pomoc ambasadora USA w Meksyku Ronalda Johnsona w zniesieniu amerykańskich ograniczeń dotyczących nowych lotów do Stanów Zjednoczonych z międzynarodowego lotniska w Meksyku oraz lotniska Felipe Ángelesa. Przyznała, że ma rozbieżności z dyplomatą w sprawie niektórych jego publicznych wypowiedzi, lecz podkreśliła, że Meksyk dąży do utrzymywania jak najlepszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi pod warunkiem poszanowania jego suwerenności.

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