We wtorek wyborcy w stanie Michigan rozważają dwie inicjatywy obywatelskie mające ograniczyć wpływy dużych firm energetycznych. Ogólnostanowa Proposition 2 przewiduje zakaz darowizn politycznych od regulowanych przedsiębiorstw gazowych i elektroenergetycznych, a w Ann Arbor trwa głosowanie nad utworzeniem miejskiego przedsiębiorstwa elektroenergetycznego, które potencjalnie zastąpi DTE Energy. Informuje o tym The Guardian.

Ograniczenia darowizn politycznych

Proposition 2 obejmie również firmy mające kontrakty publiczne o wartości przekraczającej 250 tys. dolarów. Inicjatywa zakazywałaby wpłat politycznych nie tylko samym firmom, lecz także ich kierownictwu, członkom najbliższej rodziny oraz innym osobom ściśle związanym z tymi przedsiębiorstwami.

Organizacja Protect MI Free Speech, która sprzeciwia się ograniczeniom, oświadczyła, że propozycja może być sprzeczna z gwarancjami wolności słowa określonymi w orzeczeniu Sądu Najwyższego USA w sprawie Citizens United. Autorzy inicjatywy uważają natomiast, że jej konstrukcja powinna wytrzymać zaskarżenie sądowe, ponieważ obejmuje wszystkie firmy z dużymi kontraktami publicznymi, a nie tylko sektor energetyczny.

Według niedawnego sondażu zakaz popiera 71% respondentów w stanie. Kristy McGillivray, współprzewodnicząca zarządu wykonawczego Michiganders for Money Out of Politics, oświadczyła, że 93% stanowych ustawodawców podczas niedawnej sesji otrzymywało pieniądze od branży energetycznej.

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Miejska sieć w Ann Arbor

Lokalna Proposal E przewiduje utworzenie rady, która będzie kierować zakładaniem miejskiego przedsiębiorstwa elektroenergetycznego. Aby mogło ono zostać dostawcą energii elektrycznej zamiast DTE Energy, potrzebne będzie jeszcze jedno głosowanie.

Zwolennicy projektu wiążą go z niezadowoleniem z przerw w dostawach prądu, taryf i podejścia DTE do czystej energii. DTE Energy i Consumers Energy obsługują około 80% odbiorców w Michigan. Według danych federalnych stan regularnie znajduje się wśród najgorszych w USA pod względem częstotliwości i długości przerw w dostawach energii elektrycznej.

Władze Ann Arbor złożyły w tym tygodniu pozew, twierdząc, że utworzenie nowego dostawcy wymaga pełnej rewizji miejskiej karty, a nie poprawki do niej. Ann Arbor for Public Power nie zgadza się z tym stanowiskiem. Dyrektor wykonawczy organizacji Brian Gairinger oświadczył, że prokurator generalny Michigan już uznał, iż wystarczy wprowadzenie poprawki. W przypadku zatwierdzenia którejkolwiek z dwóch inicjatyw spodziewane są spory sądowe.

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