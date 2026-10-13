Zespół Instytutu Systemów Energii Słonecznej Fraunhofera ISE w Niemczech przetestował wysokotemperaturowe pompy ciepła w temperaturze 320 stopni Fahrenheita. Na stanowisku laboratoryjnym wytwarzały one gorącą wodę i parę do zastosowań przemysłowych. Jak informuje OilPrice, technologia jest rozważana jako możliwy sposób zastąpienia ciepła wytwarzanego z węgla w branżach, w których ograniczenie emisji jest trudne.

Dane dla urządzeń przemysłowych

Badacze testują stanowisko w różnych warunkach, w tym z różnymi źródłami ciepła. Zebrane dane mogą pomóc producentom projektować pompy ciepła i wymienniki ciepła do pracy w wysokich temperaturach, przy znacznych obciążeniach i zmiennych warunkach eksploatacji.

Pompy ciepła mogą pozyskiwać energię cieplną z powietrza otoczenia, geotermalnego ciepła gruntu, wody lub ciepła odpadowego przedsiębiorstw. Następnie system podnosi temperaturę i przekazuje ciepło tam, gdzie jest potrzebne. W modelu testowanym przez Fraunhofer ISE czynnikiem chłodniczym jest butan. Ma on sprężarkę do cyrkulacji czynnika chłodniczego w obiegu zamkniętym oraz wymienniki ciepła do pobierania i przekazywania energii cieplnej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zastąpienie ciepła wytwarzanego z węgla

Większość powszechnie stosowanych pomp ciepła jest przeznaczona dla budynków mieszkalnych i komercyjnych oraz działa w niższych temperaturach, zapewniając ogrzewanie i chłodzenie. Testy Fraunhofer ISE dotyczą ciepła przemysłowego, które — według oceny OilPrice — takie technologie mogłyby potencjalnie zastępować przede wszystkim w procesach obecnie zależnych od węgla.

Wyniki testów stanowiskowych mogą przyczynić się do rozwoju procesów przemysłowych o niższej emisji. Wysokotemperaturowe pompy ciepła są uważane za jedno z narzędzi dekarbonizacji zakładów produkcyjnych, dla których modernizacja systemów ogrzewania budynków jest niewystarczająca.

Czytaj nas na