Pakistańskie ministerstwo energii zobowiązało spółki dystrybucji energii elektrycznej do wystawiania rachunków za wykryte naruszenia w zużyciu energii wyłącznie za pośrednictwem scentralizowanego portalu internetowego. Ręczne i uznaniowe wystawianie takich rachunków przez pracowników terenowych lub SDO zostało zakazane, informuje The Express Tribune.

Federalny minister energii Sardar Awais Ahmad Khan Leghari ogłosił tę decyzję na spotkaniu z radami dyrektorów spółek dystrybucji energii elektrycznej w Islamabadzie. Oświadczył, że konsumenci nie będą już otrzymywać nieprawidłowych ani arbitralnie ustalonych rachunków.

Obsługa online i kontrola

Wszystkie takie rachunki muszą być wystawiane za pośrednictwem scentralizowanego portalu opracowanego przez PITC. Wystawianie ręcznych rachunków będzie uznawane za poważne naruszenie dyscyplinarne, które może skutkować postępowaniem służbowym i surowymi sankcjami wobec odpowiedzialnych urzędników oraz pracowników.

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Minister podkreślił, że walka z kradzieżą energii elektrycznej pozostaje priorytetem, jednak nieuzasadnione obciążenia finansowe konsumentów nie będą dopuszczane. Rady dyrektorów spółek i komitety obsługi klienta będą co miesiąc sprawdzać dokładność, przejrzystość i legalność pobierania takich należności.

Zmiany dotyczące liczników

Ministerstwo energii ma także w najbliższych dniach przedstawić proponowane zmiany w Podręczniku obsługi konsumentów. Przewidują one wymianę wadliwych lub spalonych liczników natychmiast albo maksymalnie w ciągu dwóch cykli rozliczeniowych. Proponuje się ograniczenie średniego naliczenia za ten okres do dwóch miesięcy.

Jeśli zostanie ustalone, że licznik działał wolniej lub szybciej niż norma, proponuje się ograniczenie obciążeń lub uznań do dwóch poprzednich cykli rozliczeniowych. Okres naliczania opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej dla konsumentów kategorii ogólnej proponuje się ustalić na poziomie trzech cykli, a maksymalny okres — sześciu miesięcy dla zarejestrowanych i 12 miesięcy dla niezarejestrowanych konsumentów.

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