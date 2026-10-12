W Stanach Zjednoczonych i innych krajach Ameryki Północnej oraz Południowej gromadzą się zapasy ciężkiej ropy, ponieważ gwałtowny wzrost kosztów transportu morskiego ogranicza jej eksport do Azji i Europy. Jednocześnie nabywcy w tych regionach odczuwają niedobór surowca, a bazowe ceny ropy utrzymują się powyżej 100 dolarów za baryłkę.

Według Channel NewsAsia, które opublikowało materiał Reutersa, ciężka ropa jest gęstsza od lekkich gatunków i zwykle kosztuje mniej. Może być przetwarzana przez wiele rafinerii w Azji, USA i części krajów europejskich. Przy dostępnych kosztach transportu taki surowiec zapewnia rafineriom wyższe marże, w tym dzięki większej wydajności oleju napędowego.

Koszty frachtu wzrosły kilkukrotnie

Specjalista ds. energii w TP ICAP Scott Shelton wskazał fracht jako kluczowy czynnik tej sytuacji. Wenezuela, USA i Kanada produkują więcej ropy, niż zużywają, dlatego są zależne od dostaw do Azji, aby równoważyć swoje rynki.

Koszt czarteru supertankowca z wybrzeża Zatoki Meksykańskiej w USA do Azji wzrósł od lutego ponad pięciokrotnie. Według Signal Maritime przewóz ropy supertankowcem do Europy wyceniano w ubiegłym tygodniu na około 46 mln dolarów, czyli 24,50 dolara za baryłkę, wliczając przeładunek i inne koszty. Przed rozpoczęciem wojny z Iranem pod koniec lutego kosztowało to około 6,5 mln dolarów, czyli około 4 dolarów za baryłkę.

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Transport tankowcem z Ameryki do Azji podrożał do ponad 80 mln dolarów, czyli około 40 dolarów za baryłkę, w porównaniu z 10–15 mln dolarów na początku roku. Na dostępność statków wpływają przeładunki ropy ze statku na statek w Zatoce Omańskiej, które wiążą flotę w różnych regionach.

Amerykańskie rafinerie działają niemal na granicy możliwości

Średni tygodniowy poziom wykorzystania amerykańskich rafinerii od początku roku wynosił około 93,5% mocy, wynika z danych amerykańskiej Administracji Informacji Energetycznej. Jest to najwyższy poziom od 28 lat: rafinerie zwiększają produkcję paliw w warunkach rekordowo wysokich cen oleju napędowego.

Jednak nawet zakłady przystosowane do przerobu ciężkich gatunków mogą wykorzystywać taki surowiec jedynie w ramach określonego udziału w całkowitym przerobie. Część amerykańskich rafinerii jest także lepiej dostosowana do morskiej ropy Mars Sour z Zatoki Meksykańskiej, podczas gdy ropę kanadyjską lub wenezuelską trzeba mieszać z lżejszym surowcem.

Według Argus Media ceny głównych ciężkich gatunków ropy z Kanady, Kolumbii i Ekwadoru spadły o ponad 10 dolarów za baryłkę i osiągnęły najniższy poziom od sześciu tygodni. Western Canada Select kosztowała około 74 dolarów za baryłkę, kolumbijska Vasconia około 84 dolarów, a ekwadorska Oriente około 76 dolarów. Wenezuelska ropa była notowana po około 74,50 dolara za baryłkę, bez kosztów dostawy.

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