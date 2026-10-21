W Polsce w czwartek, 22 października, maksymalna cena litra benzyny A-95 nie przekroczy 6,63 zł, benzyny A-98 — 7,37 zł, a oleju napędowego — 8,02 zł. Wynika to z najnowszego komunikatu ministra energii, informuje RMF24.

Zmiany w porównaniu ze środą

Poprzedniego dnia maksymalną cenę benzyny A-95 ustalono na poziomie 6,70 zł za litr, benzyny A-98 — 7,43 zł, a oleju napędowego — 7,98 zł. Tym samym maksymalna cena obu rodzajów benzyny spada, podczas gdy olej napędowy drożeje o 0,04 zł za litr.

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Pakiet ograniczenia cen paliw

Ogłoszenie maksymalnych cen jest częścią trzeciego etapu pakietu Ceny Paliwa Niżej. Jego celem jest powstrzymanie wzrostu cen na stacjach paliw i zmniejszenie wydatków kierowców na tankowanie.

Mechanizm wprowadzono po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Prezydent podpisał ustawę i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Kara za nieprzestrzeganie ustalonych maksymalnych cen może sięgnąć 1 mln zł. Pakiet ma obowiązywać do końca roku.

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