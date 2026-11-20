Sytuacja z dostawami paliwa w Federacji Rosyjskiej pogarsza się w związku ze spadkiem wielkości przerobu ropy naftowej. Może to mieć wpływ nie tylko na rynek krajowy, ale także na eksport produktów naftowych za granicę.

Coraz więcej regionów Federacji Rosyjskiej wprowadza ograniczenia w sprzedaży benzyny i oleju napędowego na stacjach benzynowych w związku z nową falą ukraińskich ataków na rafinerie.

Według źródeł branżowych, w wyniku tych ataków łączny wolumen przerobu ropy naftowej w rosyjskich rafineriach spadł o 45% od końca października. Spadek wolumenu przerobu „czarnego złota” może również wpłynąć na dostawy na rynki światowe i ograniczyć zdolność Moskwy do wywiązania się z umowy dotyczącej eksportu oleju napędowego do Stanów Zjednoczonych i innych krajów.

Zaznacza się, że tymczasowo zaanektowany przez Rosję ukraiński półwysep Krym okazał się jednym z regionów, które ucierpiały najbardziej. W regionie tym wprowadzono już racjonowanie paliwa jeszcze przed serią ataków przeprowadzonych w tym tygodniu przez Ukrainę, w wyniku których unieruchomiono odcinek drogi na moście krymskim.

Według tzw. gubernatora rejonu Sewastopola na Krymie, Michaiła Razwożajewa, od 10 listopada w wielu stacjach benzynowych sprzedaż benzyny jest ograniczona do jednego pełnego zbiornika i 20 litrów w kanistrach. Stwierdził on, że środki te wprowadzono, aby ludzie nie napełniali kanistrów po kilkaset litrów, co prowadzi do tworzenia się kolejek i utrudnia innym zakup paliwa.

Ponadto, według danych lokalnych władz, syberyjskie miasto Tomsk od zeszłego tygodnia ograniczyło sprzedaż benzyny i oleju napędowego odpowiednio do 30 i 50 litrów.

19 listopada miasto Penza, położone 770 km na południowy wschód od Moskwy, ograniczyło sprzedaż benzyny do 50 litrów, a oleju napędowego – do 200 litrów na jeden pojazd. Co najmniej sześć innych regionów wprowadziło ograniczenia na początku listopada, jak podaje agencja Reuters.

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