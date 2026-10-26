W stanie Enugu w południowo-wschodniej Nigerii spółka Mainpower Electricity Distribution Limited (MEDL) ogłosiła planowaną przerwę w dostawach energii elektrycznej, która potrwa sześć dni — od 5 do 10 listopada. Zakłócenia w dostawach prądu są spodziewane codziennie od 9:00 do 17:00 w społecznościach podłączonych do linii UNN, SUMAS i Orba o napięciu 33 kV.

Jak informuje Premium Times Nigeria, zespół techniczny Transmission Company of Nigeria przeprowadzi konserwację części urządzeń na stacji w Nsukka. Według rzecznika MEDL Emeki Ezeha prace są konieczne, aby zwiększyć niezawodność i jakość dostaw energii elektrycznej.

Jakie obszary obejmą ograniczenia

Przerwy w dostawach dotkną między innymi Ukopi, Opi-Agu, Eha-Alumona, Orba Town, Obollo-Afor, część Obollo-Eke, Enugu-Ezike, Ibagwa, Nkalagu-Obukpa, Okpaligbo, Iheaka, Edem-Ani, Uzo-Uwani, Obimo, Nkpolugu, Lejja, Nguru, Aku i Ogbede. Na liście znajdują się także Uniwersytet Nigerii w Nsukka, główny targ Ogige oraz obszary Odim Gate, Nkpor, Nru i Ede-Oballa.

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Wymienione społeczności znajdują się na obszarze samorządów lokalnych Nsukka, Udenu, Uzo-Uwani, Igbo-Eze North, Igbo-Eze South i Igbo-Etiti.

Przyczyny zakłóceń

MEDL wyjaśniła również niedawne ograniczenie dostaw energii elektrycznej w większości obszarów stanu spadkiem produkcji energii oraz niską częstotliwością w systemie elektroenergetycznym. Według spółki z tego powodu Transmission Company of Nigeria zastosowała ograniczenia obciążenia, co wpłynęło na ilość energii dostępnej do dystrybucji przez MEDL.

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