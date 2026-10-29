Wydobycie suchego gazu ziemnego w USA może wzrosnąć w 2026 roku do rekordowych 112,2 mld stóp sześciennych dziennie, wobec 107,64 mld stóp sześciennych dziennie w 2025 roku. W 2027 roku wskaźnik ten, według prognozy amerykańskiej Energy Information Administration, ma osiągnąć nowe maksimum — 116,13 mld stóp sześciennych dziennie, informuje OilPrice.

Popyt na LNG i centra danych

Wzrost produkcji wiąże się ze zwiększeniem eksportu skroplonego gazu ziemnego, rozbudową mocy skraplania oraz rosnącym krajowym zapotrzebowaniem na energię elektryczną dla centrów danych, w tym w związku z rozwojem sztucznej inteligencji.

Amerykańska Energy Information Administration zaznacza, że dodatkowe wolumeny gazu pochodzą z Basenu Permskiego, gdzie jest on wydobywany wraz z ropą naftową. Operatorzy zwiększają również produkcję w basenie Haynesville, położonym w pobliżu terminali LNG i dużych przemysłowych odbiorców gazu.

W pierwszej połowie 2026 roku eksport LNG z USA wynosił średnio 17,4 mld stóp sześciennych dziennie. To o 23% więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Wzrost mocy eksportowych pomógł zwiększyć tempo wysyłek do najwyższego poziomu od rozpoczęcia amerykańskiego eksportu LNG dziesięć lat temu.

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Prognoza cen i umowa EQT

Według oceny EIA wzrost wydobycia przewyższy wzrost eksportu LNG. W rezultacie średnia cena spot gazu Henry Hub w 2027 roku może wynieść 3,16 dolara za milion brytyjskich jednostek cieplnych, czyli o 9% mniej niż w 2026 roku.

Wobec rosnącego popytu amerykańskie spółki wydobywające gaz również konsolidują działalność. EQT Corporation i Range Resources zawarły ostateczną umowę o połączeniu: EQT przejmie Range w transakcji wymiany akcji. Oczekuje się, że transakcja stworzy wiodącą amerykańską firmę gazową o łącznej wartości przedsiębiorstwa po połączeniu przekraczającej 50 mld dolarów.

Po ogłoszeniu porozumienia EQT podniosła prognozę wydobycia na 2026 rok o około 90 mld stóp sześciennych ekwiwalentu gazu, jednocześnie obniżając roczną prognozę nakładów kapitałowych o 25 mln dolarów. Range Resources poinformowała, że jej wydobycie gazu ziemnego w trzecim kwartale wzrosło o 11% rok do roku.

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