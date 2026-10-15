We wrześniu w Zatoce Kacch u zachodnich wybrzeży Indii przeprowadzono 82 przeładunki ładunków między tankowcami, co odpowiada około 680 tys. baryłek dziennie. Około 65% tego wolumenu stanowiły produkty naftowe, a resztę ropa naftowa. Jak podaje The National, operacje przesuwają się dalej na wschód z powodu przeciążenia i zagrożeń na trasach eksportowych Zatoki Perskiej.

Przeciążenie w pobliżu Cieśniny Ormuz

Według Vortexa strefy przeładunkowe w pobliżu Fudżajry i Soharu działały przy rekordowych wolumenach i odnotowywały opóźnienia związane z ograniczeniami operacyjnymi. Producenci transportują ropę przez Cieśninę Ormuz, a następnie przeładowują ją na supertankowce poza nią. Z powodu kolejek i dłuższych tras statki są opóźnione, a koszty rosną.

Według szacunków Rystad Energy od września na bardzo duże tankowce naftowe przeładowuje się codziennie od 5 mln do 7 mln baryłek ropy. Stanowi to 60–70% całkowitego przepływu przez Cieśninę Ormuz. Pełny cykl, w tym oczekiwanie, trwa obecnie ponad tydzień, podczas gdy na początku konfliktu trwał pięć–sześć dni.

Korea Południowa, Indie, Chiny i Japonia otrzymały niemal 70% wolumenów przeładowanych w Zatoce Kacch. Według Kpler pod koniec września ładunek Saudi Arab Medium o wolumenie 2 mln baryłek, załadowany 9 września w Ras Tanura, przeładowano na tankowiec Front Forth. Ładunek kierował się do rafinerii Onsan południowokoreańskiej spółki S-Oil.

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Rabaty dla azjatyckich nabywców

Irak, który nie ma trasy eksportowej omijającej Cieśninę Ormuz, zaoferował ropę Basrah Medium z dyskontem 34,50 dolara za baryłkę, a Basrah Heavy z dyskontem 37 dolarów za baryłkę. Według Rystad w sierpniu dyskonta na te gatunki były niższe niż 30 dolarów. Saudi Aramco ustaliła listopadową cenę Arab Light dla azjatyckich nabywców na poziomie o 3–5 dolarów za baryłkę niższym od średniej Oman/Dubai — jest to największy dyskont od 2020 roku.

QatarEnergy również obniżyła listopadowe ceny o 3 dolary: Qatar Marine oferowano 8 dolarów poniżej średniej Oman/Dubai, a Qatar Land — 7,50 dolara poniżej niej. Jednocześnie Adnoc ma przewagę dzięki możliwości transportowania ropy Murban rurociągiem do Fudżajry bez przekraczania Cieśniny Ormuz. Pod koniec września ten gatunek był notowany z premią do 26 dolarów za baryłkę względem swapów Dubai, a później spadła ona do około 15 dolarów.

Dostawy poza cieśniną

Adnoc, Aramco, Irak i Katar oferują dostawy z przeładunkiem poza Cieśniną Ormuz, a Kuwejt przyjął podobne podejście. Takie warunki umożliwiają nabywcom otrzymywanie ładunków bez wysyłania własnych tankowców przez cieśninę. Aramco, która sprzedała ponad 60 mln baryłek do przeładunku w pobliżu Soharu z dostawą we wrześniu i październiku, negocjuje kontrakty na przyszły rok z załadunkiem poza Cieśniną Ormuz.

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