Organizacja United Against Nuclear Iran (UANI) poinformowała, że pływający pod banderą Komorów tankowiec SOGL dostarczył do Chin około 500 tys. baryłek irańskiego skroplonego gazu ropopochodnego (LPG). Poinformował o tym OilPrice, powołując się na UANI.

Trasa tankowca

Według UANI statek SOGL o numerze IMO 9208227 pod koniec sierpnia załadował irański LPG w porcie Asaluyeh. Organizacja twierdzi, że 1 września tankowiec przekroczył linię blokady, którą charakteryzuje jako amerykańską blokadę morską.

UANI poinformowała, że 16 września wyczarterowała statek wsparcia, który udał się około 100 mil morskich do kotwicowiska EOPL u wybrzeży Malezji. Tam przedstawiciele organizacji, jak twierdzi, sfilmowali SOGL podczas przyjmowania paliwa i usług. Następnie tankowiec skierował się na północ do Morza Południowochińskiego i rozładował się w porcie Xinzhou w Chinach.

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Sankcje i oceny UANI

8 października Departament Skarbu USA nałożył sankcje na SOGL jako część listy 17 statków, które resort zaliczył do floty cieni. Według Departamentu Skarbu USA tankowiec, należący do zarejestrowanej na Wyspach Marshalla spółki Gravion Maritime Company, od września 2025 roku przewiózł ponad 2 mln baryłek irańskiego propanu i butanu.

W aktualizacji z 29 października UANI poinformowała, że od lipca około dziewięciu małych tankowców z irańskim LPG zdołało przekroczyć linię blokady. Organizacja twierdziła również, że nie śledziła żadnego tankowca z irańską ropą naftową, który po 12 lipca wypłynął z Zatoki Omańskiej i uniknął amerykańskich środków egzekwowania prawa.

Kotwicowisko u wybrzeży Malezji

Shelly z UANI nazwał kotwicowisko EOPL ważnym węzłem irańskiego handlu ropą z Chinami. Według wyliczeń organizacji w pobliżu EOPL pozostawało około 20 tankowców z jej listy „widmowej armady”, a kolejne 22 statki stały na kotwicy lub kursowały dalej na północ. UANI twierdzi również, że Chiny otrzymują obecnie niemal cały eksport irańskiej ropy i LPG.

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