Huragan Isaias tymczasowo wstrzymał wydobycie 1 458 814 baryłek ropy dziennie, czyli 71,51% obecnego wydobycia w amerykańskiej części Zatoki Meksykańskiej. Wstrzymano również wydobycie 1,26 mld stóp sześciennych gazu ziemnego dziennie, co stanowi 58,84% produkcji gazu w regionie, informuje OilPrice.

Ewakuacja platform i urządzeń wiertniczych

Według Bureau of Safety and Environmental Enforcement operatorzy ewakuowali pracowników ze 129 platform wydobywczych. To niemal 35% z 371 obsadzonych załogą platform w Zatoce Meksykańskiej.

Ewakuowano także osiem z 11 urządzeń wiertniczych, które nie mają systemu dynamicznego pozycjonowania. Kolejne dwa z 17 urządzeń z dynamicznym pozycjonowaniem przeniesiono z trajektorii sztormu.

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Wolumen wstrzymanego wydobycia szybko wzrósł

Zaledwie trzy dni wcześniej, w związku ze zbliżaniem się Isaiasa, wstrzymano wydobycie 185 120 baryłek ropy dziennie, czyli 9,24% wydobycia w zatoce. W tamtym momencie operatorzy nie ewakuowali jeszcze żadnej platformy ani urządzenia wiertniczego.

Do czwartku udział wstrzymanego wydobycia ropy wzrósł do 62,89%, czyli około 1,28 mln baryłek dziennie. W ciągu następnej doby wolumen niedostępnego wydobycia zwiększył się o kolejne 176 tys. baryłek dziennie.

W publikacji zaznaczono, że zamykanie morskich odwiertów i ewakuacja personelu są powszechną praktyką przed huraganami. Wznowienie pracy będzie zależało od wyników kontroli po przejściu sztormu: nieuszkodzone platformy mogą wznowić wydobycie po inspekcjach, natomiast uszkodzenia platform, sprzętu podwodnego, rurociągów lub infrastruktury lądowej mogą wydłużyć przerwę.

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