W Szkocji, w Wielkiej Brytanii, rząd kierowany przez Szkocką Partię Narodową (SNP) przygotowuje się do zmiany podejścia do nowych projektów naftowych i gazowych na Morzu Północnym. Jak informuje Politico Europe, dwóch wysokich rangą urzędników szkockiego rządu, zachowujących anonimowość, oświadczyło, że nowa strategia energetyczna będzie przewidywać bardziej przychylne stanowisko wobec poszukiwania nowych złóż.

Przegląd strategii energetycznej

Kontrole zgodności nowych projektów z celami klimatycznymi rządu zostaną utrzymane. Jednocześnie szkocki rząd nie będzie już wychodził z założenia sprzeciwu wobec nowych złóż ropy i gazu.

W projekcie strategii energetycznej z 2023 roku szkocki rząd przyjął założenie sprzeciwu wobec nowych złóż na Morzu Północnym. Jeden z rozmówców Politico Europe nazwał ten dokument przestarzałym i powiedział, że nowa strategia, oczekiwana do lata, nie będzie zawierać takiego sformułowania.

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Stanowisko SNP i projekt Jackdaw

Zmiana podejścia następuje w oczekiwaniu na decyzję rządu Wielkiej Brytanii w sprawie złoża gazowego Jackdaw, spodziewaną w przyszłym tygodniu. Szkocki rząd ma ograniczone uprawnienia w zakresie wydawania licencji na projekty takie jak Jackdaw czy złoże ropy Rosebank, jednak może wywierać presję polityczną na rząd brytyjski.

Na konferencji SNP w Aberdeen partia przyjęła rezolucję, w której wskazano, że wykorzystywanie ropy i gazu z krajowego wydobycia jest wyraźnie lepsze niż import. Według źródeł Politico Europe rezolucja, która zmienia oficjalną politykę partii, zostanie uwzględniona podczas przygotowywania nowej strategii energetycznej.

Latem SNP przegrała ważne uzupełniające wybory parlamentarne w Aberdeen z Partią Konserwatywną, która popiera odwierty. Kandydat SNP Richard Thomson, który poniósł porażkę w tych wyborach, powiedział podczas debaty na konferencji, że partia powinna zaprzestać wszelkich założeń, że popiera domniemanie sprzeciwu wobec nowych złóż.

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