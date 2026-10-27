Regulator środowiskowy Australii Zachodniej poddał konsultacjom publicznym projekt elektrowni gazowej o mocy 870 MW w Keralup, około 75 kilometrów na południe od Perth. Jak informuje ABC News, hub energetyczny Keralup Energy Hub rozwija prywatna firma APA.

Jeśli projekt zostanie zrealizowany, będzie to największa elektrownia gazowa w Australii Zachodniej. Jej moc przekroczy moc największej działającej elektrowni gazowej w stanie, Pinjar, która wynosi 576 MW. Modernizacja istniejącej elektrowni gazowej Kwinana Swift ma zwiększyć jej łączną moc do 340 MW.

Projekt Keralup Energy Hub obejmuje obiekt o mocy 210 MW przeznaczony do przyszłej produkcji bionawozów oraz obiekt o mocy 660 MW, który ma zostać później podłączony do Południowo-Zachodniego Zintegrowanego Systemu Energetycznego SWIS.

Plany dotyczące energii odnawialnej

Upublicznienie projektu elektrowni gazowej zbiegło się z oświadczeniem rządu Australii Zachodniej o zamiarze niemal podwojenia produkcji energii odnawialnej w ciągu najbliższych pięciu lat. Minister energii i dekarbonizacji Amber-Jade Sanderson oświadczyła, że nie chce uprzedzać procedury zatwierdzania obiektu gazowego.

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Według niej udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w SWIS, głównej sieci elektroenergetycznej stanu, ma wzrosnąć z 40% do 75% w ciągu pięciu lat. Dodatkowe moce mają zostać zapewnione dzięki energetyce wiatrowej i słonecznej, bateriom oraz gazowi.

Prognoza cen dla biznesu

Rząd stanowy oświadczył, że bez znaczącego wzrostu produkcji energii odnawialnej ceny energii elektrycznej dla przedsiębiorstw mogą wzrosnąć o 89% do 2032 roku. Gospodarstwa domowe są chronione przed wahaniami kosztów energii elektrycznej przez subsydia państwowe, podczas gdy przedsiębiorstwa są bardziej narażone na niestabilność cen.

Władze poinformowały także o uruchomieniu, po opóźnieniach, programu preferencyjnych kredytów dla lokalnych producentów. Będą oni mogli otrzymać do 15 mln dolarów australijskich na instalację systemów solarnych i magazynowania energii oraz modernizację sprzętu. Rząd wiąże rozwój generacji odnawialnej z celem osiągnięcia zerowych emisji netto gazów cieplarnianych do 2050 roku.

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