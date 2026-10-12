W Indiach rozpoczęły się przerwy w dostawach energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, małych fabryk i przedsiębiorstw metalurgicznych w związku z krytycznym spadkiem zapasów węgla w wielu elektrowniach. Jednocześnie popyt na energię elektryczną w kraju rośnie z powodu cieplejszej pogody i niższej produkcji energii wodnej, informuje OilPrice.

Popyt przewyższył podaż

W ostatnich tygodniach popyt na energię elektryczną przewyższał podaż, co już doprowadziło do zakłóceń w dostawach dla mieszkańców niektórych obszarów, małych przedsiębiorstw i zakładów hutniczych. Według Bloomberga rekordowe zjawisko El Niño spowodowało w Indiach najsłabszy sezon monsunowy od dziesięcioleci oraz podniosło temperatury powyżej poziomu typowego dla tego okresu.

Niewystarczające opady ograniczyły produkcję energii wodnej, podczas gdy węglowe elektrownie cieplne przyspieszyły spalanie paliwa, aby zaspokoić wyższy popyt. Pod koniec września ponad 40% działających w kraju elektrowni węglowych funkcjonowało przy krytycznie niskich zapasach węgla, wynika z danych rządowych.

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85 elektrowni z zapasami poniżej normy

Według stanu na 1 października zapasy węgla w 85 elektrowniach były niższe niż 25% normatywnego zapotrzebowania. Poinformowano o tym w kwartalnym przeglądzie indyjskiego sektora energetycznego za lipiec–wrzesień, przygotowanym przez fińskie Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA).

Zakłócenia w dostawach energii już wpływają na produkcję. Małe zakłady metalurgiczne w centralnym stanie Chhattisgarh zmagają się z przerwami w dostawach prądu trwającymi od 10 do 12 godzin dziennie, przez co ograniczają wielkość produkcji. Manish Dhuppad, sekretarz generalny Stowarzyszenia Mini Zakładów w Chhattisgarh, poinformował Bloomberg o takich konsekwencjach dla przedsiębiorstw. Przerwy zwiększają również koszty energii zakładów, które muszą przechodzić na generatory wykorzystujące droższe paliwo.

Zakłócenia odczuwają także gospodarstwa domowe. W niektórych wsiach stanu Uttar Pradesh, najludniejszego stanu Indii z ponad 240 mln mieszkańców, przerwy w dostawach prądu trwają do siedmiu godzin dziennie.

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