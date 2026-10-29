W piątek, 30 października, w kilku obwodach Ukrainy wprowadzone zostaną godzinowe przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Ograniczenia dla odbiorców indywidualnych mogą obejmować od 1,5 do 2,5 cyklu.

Według informacji podanych przez „Ukrenergo” harmonogramy będą obowiązywać od godz. 06:00 do 23:59. W tym samym okresie dla odbiorców przemysłowych będą obowiązywały harmonogramy ograniczeń mocy.

Przyczyną ograniczeń są skutki masowych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy.

Źródło: „Ukrenergo”

W Konotopie panuje trudna sytuacja z dostawami energii elektrycznej, ale zaprzeczono informacjom o braku gazu.

Konotop już piąty dzień pozostaje bez prądu po rosyjskich atakach, istnieje zagrożenie niedoborem oleju napędowego.

Rząd zlecił Ministerstwu Energii oraz „Ukrenergo” przywrócenie dostaw energii elektrycznej w Konotopie w obwodzie sumskim. Miasto pozostaje bez prądu już piątą dobę. Odpowiednie polecenie wydał premier Serhij Korecki.

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