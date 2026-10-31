Rząd Wielkiej Brytanii 21 października zatwierdził zagospodarowanie złoża gazu Jackdaw na Morzu Północnym. Złoże znajduje się około 240 km na wschód od szkockiego Aberdeen i należy do Adury, wspólnego przedsięwzięcia Shell i Equinor. Jak podaje OilPrice, decyzję podjęto po kilku latach sporów prawnych i niepewności politycznej.

Postępowanie sądowe i nowe zatwierdzenie

Brytyjskie władze po raz pierwszy zatwierdziły projekt w 2022 roku, jednak został on zaskarżony przed Court of Session w Edynburgu w Szkocji. Sędzia orzekł, że operatorzy muszą uwzględnić w ocenie oddziaływania na środowisko emisje dwutlenku węgla powstające przy spalaniu wydobytych ropy i gazu. Następnie zgodę środowiskową wycofano, a projekt przez kilka lat pozostawał w niepewnym statusie.

Operatorzy Jackdaw złożyli w tym roku nowe wnioski o zgodę środowiskową. Premier oświadczył, że zagospodarowanie złoża pomoże zachować setki miejsc pracy i zapewni ogrzewanie milionom gospodarstw domowych zimą. Zwolennicy projektu uważają również, że krajowe wydobycie gazu może zmniejszyć zależność kraju od importu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Spory dotyczące miejsc pracy i klimatu

Według minister energii Miatty Fahnbulleh, Jackdaw stworzy 27 miejsc pracy i zachowa kolejne 273. Adura zleciła badanie, według którego rezygnacja z Jackdaw i innych inwestycji na Morzu Północnym może kosztować brytyjską gospodarkę niemal 10,8 mld funtów szterlingów w ciągu następnej dekady.

Grupa ekologiczna Uplift twierdzi, że złoże będzie pokrywać około 2% zapotrzebowania Wielkiej Brytanii na gaz przez około dziesięć lat. Jednocześnie rządowe szacunki przewidują, że w szczycie wydobycia Jackdaw może zwiększyć krajową produkcję gazu o około 6%. Przedstawiciele Uplift podkreślają, że wskaźniki te nie zlikwidują ogólnego spadku zatrudnienia w północnomorskim sektorze ropy i gazu.

Decyzja w sprawie znacznie większego złoża ropy Rosebank nie została jeszcze podjęta. W połowie października źródła poinformowały The Guardian, że Fahnbulleh skłania się ku odmowie zatwierdzenia Rosebank. Według niej Jackdaw jest projektem gazowym przeznaczonym na rynek krajowy, podczas gdy Rosebank jest nastawiony głównie na eksport ropy, dlatego każdy wniosek należy oceniać osobno w świetle zobowiązań klimatycznych kraju.

Czytaj nas na