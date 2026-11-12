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Wiadomości Energetyka

Film: Rosyjski atak na podstację Ukenergo pozostawił krater wielkości domu

UA NEWS 12 listopada 2026 16:44
Film: Rosyjski atak na podstację Ukenergo pozostawił krater wielkości domu

Po kolejnym ataku Rosji na jedną ze stacji elektroenergetycznych „Ukrenergo” powstała ogromna dziura, porównywalna rozmiarem z budynkiem mieszkalnym.

Przedstawiciele firmy poinformowali, że w tym roku Rosja zintensyfikowała ataki na infrastrukturę energetyczną, wykorzystując bezzałogowe statki powietrzne z silnikiem odrzutowym oraz rakiety balistyczne. 

Powtarzające się ataki często powodują uszkodzenia sprzętu jeszcze przed zakończeniem prac naprawczych.

Konstrukcje ochronne pomagają ograniczyć skalę zniszczeń, jednak nie są w stanie całkowicie uchronić sprzętu przed ostrzałem.

Ekipy remontowe pracują przez całą dobę, pomimo trudnych warunków pogodowych i zagrożenia ponownymi atakami, aby jak najszybciej przywrócić dostawy energii elektrycznej.

Źródło: „Ukrenergo”

9 listopada w trzech obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjscy terroryści uderzyli w podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy. 

Pracownicy sektora energetycznego nadal pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej i przywróceniem światła do domów Ukraińców, pomimo znacznego obciążenia.

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