Film: Rosyjski atak na podstację Ukenergo pozostawił krater wielkości domu
Po kolejnym ataku Rosji na jedną ze stacji elektroenergetycznych „Ukrenergo” powstała ogromna dziura, porównywalna rozmiarem z budynkiem mieszkalnym.
Przedstawiciele firmy poinformowali, że w tym roku Rosja zintensyfikowała ataki na infrastrukturę energetyczną, wykorzystując bezzałogowe statki powietrzne z silnikiem odrzutowym oraz rakiety balistyczne.
Powtarzające się ataki często powodują uszkodzenia sprzętu jeszcze przed zakończeniem prac naprawczych.
Konstrukcje ochronne pomagają ograniczyć skalę zniszczeń, jednak nie są w stanie całkowicie uchronić sprzętu przed ostrzałem.
Ekipy remontowe pracują przez całą dobę, pomimo trudnych warunków pogodowych i zagrożenia ponownymi atakami, aby jak najszybciej przywrócić dostawy energii elektrycznej.
Źródło: „Ukrenergo”
9 listopada w trzech obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjscy terroryści uderzyli w podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy.
Pracownicy sektora energetycznego nadal pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej i przywróceniem światła do domów Ukraińców, pomimo znacznego obciążenia.