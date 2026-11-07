Wideo: Zełenski oświadczył, że Ukraina wytwarza więcej energii elektrycznej niż zużywa

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował 7 listopada, że obecnie wielkość produkcji energii elektrycznej na Ukrainie przewyższa zużycie krajowe. Jednocześnie z powodu rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną powstaje znaczny deficyt energii elektrycznej.

„Obecnie Ukraina wytwarza więcej energii, niż zużywa, ale właśnie z powodu rosyjskich ataków na stacje rozdzielcze i nasze sieci mamy niestety bardzo poważne niedobory w Kijowie oraz w innych północnych, wschodnich i centralnych regionach Ukrainy. Zwiększamy liczbę ekip remontowych i dostarczamy cały niezbędny sprzęt” – powiedział Zełenski.

Jak dodał, w sobotę odbyło się wiele spotkań koordynacyjnych dotyczących odbudowy po rosyjskich atakach.

Prezydent stwierdził, że rosyjska operacja balistyczna przeciwko Ukrainie trwa, i oświadczył, że niestety z powodu braku systemów Patriot dochodzi do poważnych trafień w sektorze energetycznym i logistycznym.

„Przedstawiono raport szefa agencji ds. odbudowy Iwana Fiodorowa z obwodu dnieprowskiego – obecnie przebywa on na miejscu, w regionie – dotyczący skutków rosyjskich ataków oraz czasu potrzebnego na odbudowę. Dniepr, Krywyj Róg oraz inne nasze miasta i wioski w obwodzie dnieprowskim. Trwają prace w obwodach kijowskim i żytomierskim, w naszych gminach, które mają kluczowe znaczenie dla przesyłu energii elektrycznej z elektrowni do miast” – powiedział.

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Zelenski poinformował, że osobno omówiono kwestie logistyczne.

Przypomniał również, że Rosjanie atakują mosty nad Dnieprem, od Kijowa po Zaporoże.

Rosjanie zaatakowali kluczowy obiekt energetyczny koreańską rakietą balistyczną – poinformował Zełenski.

Przypomnijmy, że pierwszy wicepremier – minister energii Denys Szmyhal poinformował, że w ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska 18 razy zaatakowały obiekty energetyczne Ukrainy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjskich terrorystów na obwód kijowski 7 listopada zadano ciosy na podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy.

W nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne uszkodziły jeden z obiektów energetycznych DTEK w obwodzie kijowskim. Część rejonu browarskiego pozostaje bez prądu, a przywrócenie dostaw energii elektrycznej potrwa długo.

Od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę, wykorzystując rakiety Iskander-M, Cyrkon, KN-23 oraz S-400. Rakiety wystrzelono z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

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