10 października na Kubie wyłączyła się linia przesyłowa o napięciu 220 kV między Nuevitas a Las Tunas, w wyniku czego wschodnia część kraju została częściowo odłączona od krajowej sieci energetycznej. Państwowa spółka energetyczna Unión Eléctrica poinformowała o zadziałaniu zabezpieczeń na linii o godz. 12:46 czasu lokalnego. Informuje o tym The Rio Times.

Awaria nastąpiła w warunkach znacznego deficytu mocy wytwórczych. Na wieczorny szczyt zużycia Unión Eléctrica prognozowała dostępną moc na poziomie 1250 MW przy zapotrzebowaniu wynoszącym 2900 MW. Różnica między dostępną mocą a zapotrzebowaniem wynosiła 1650 MW, a skala ograniczeń w dostawach energii elektrycznej mogła sięgnąć 1680 MW.

Deficyt energii elektrycznej

O godz. 6:00 10 października dostępna moc kubańskiego systemu energetycznego również wynosiła 1250 MW, podczas gdy zapotrzebowanie szacowano na 2470 MW. Według Unión Eléctrica bez dostaw energii elektrycznej pozostawali odbiorcy o obciążeniu 1222 MW. Dzień wcześniej przerwy w dostawach prądu trwały przez całą dobę, a maksymalny deficyt o godz. 19:30 osiągnął 1886 MW.

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Część dużych elektrowni cieplnych nie działała z powodu awarii lub prac konserwacyjnych. W szczególności spółka informowała o problemach w drugim bloku Felton oraz trzecim i szóstym bloku Renté. Trzeci blok Santa Cruz, piąty blok Nuevitas i piąty blok Renté znajdowały się w trakcie prac konserwacyjnych.

Problemy z paliwem

Dyrektor generalny ds. elektroenergetyki w kubańskim Ministerstwie Energii i Kopalń Lázaro Guerra Hernández oświadczył, że ponad 1200 MW gotowych mocy nie jest wykorzystywanych z powodu braku importowanego paliwa. Według CiberCuba poinformował on również, że Kuba dokonała w tym roku tylko jednego importu paliwa dla energetyki. Twierdzenie to nie zostało niezależnie potwierdzone.

Największa kubańska elektrownia Antonio Guiteras w Matanzas nocą powróciła do systemu energetycznego i produkowała 155 MW. Elektrownie słoneczne 9 października wyprodukowały 3830 MWh energii elektrycznej, a ich szczytowa moc dzienna wynosiła 596 MW. Jednocześnie po zmroku nie wytwarzają energii elektrycznej, gdy zużycie jest najwyższe.

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