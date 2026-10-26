W Arabii Saudyjskiej wydobycie ropy naftowej wzrosło we wrześniu o 12,2% w porównaniu z sierpniem — do 8 mln baryłek dziennie. Poinformował o tym OilPrice, powołując się na dane Al Rajhi Capital Research, przytoczone przez TradeArabia.

Ożywienie eksportu

Wiosną i na początku lata wydobycie było na niskim poziomie: wszyscy producenci w krajach Zatoki Perskiej ograniczali je z powodu trudności z transportem ładunków ropy przez Cieśninę Ormuz. Następnie Arabia Saudyjska zwiększyła przeładunki ropy ze statku na statek poza cieśniną i przekierowała większość eksportu przez port nad Morzem Czerwonym w Janbu.

We wrześniu działalność ropociągu Wschód—Zachód oraz wysyłki w Janbu zostały tymczasowo wstrzymane na dwa tygodnie po atakach na rurociąg 10 września. Mimo to wydobycie wzrosło: królestwo zaczęło transportować ropę przez Cieśninę Ormuz oraz przeładowywać ładunki, które przez nią przeszły, na inne statki w Zatoce Omańskiej.

Wskaźniki gospodarcze

Pod koniec września cena ropy Brent wynosiła 103,5 dolara za baryłkę. Cena ta, wraz ze wzrostem wolumenu wydobycia, zwiększyła dochody naftowe Arabii Saudyjskiej, zauważa publikacja.

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Jednocześnie poprawiły się również niektóre wskaźniki pozanaftowe. Wydatki konsumpcyjne w sierpniu wzrosły o 6,4% rok do roku, a indeks menedżerów zakupów we wrześniu osiągnął najwyższy poziom od lutego — sprzed rozpoczęcia konfliktu na Bliskim Wschodzie, który wpłynął na wydobycie ropy i prognozy gospodarcze regionu.

Sytuacja gospodarcza w kraju pozostaje niejednorodna. Według Generalnego Urzędu Statystycznego Arabii Saudyjskiej eksport towarów w sierpniu 2026 roku spadł o 11,5% w porównaniu z sierpniem 2025 roku, a eksport ropy — o 12,5%.

W drugim kwartale 2026 roku realny PKB kraju zmniejszył się o 4,7% rok do roku z powodu spadku działalności naftowej o 24,8%. Działalność pozanaftowa i rządowa wzrosły po 0,9%. Po korekcie sezonowej realny PKB zmniejszył się o 4,8% w porównaniu z pierwszym kwartałem, a działalność naftowa — o 21,6%.

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