W Wietnamie największa firma wydobywcza Vinacomin planuje utrzymywać wydobycie węgla na poziomie 40 mln ton metrycznych rocznie do 2030 roku. Taka ilość ma zaspokoić krajowy popyt, przede wszystkim potrzeby produkcji energii elektrycznej, informuje Channel NewsAsia.

Projekty w prowincji Quang Ninh

Według Wietnamskiej Agencji Informacyjnej, aby utrzymać planowany poziom wydobycia, Vinacomin będzie rozwijać 18 projektów górniczych w północnej prowincji Quang Ninh.

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Firma planuje również importować od 10 mln do 20 mln ton węgla rocznie, aby zaspokoić popyt. Węgiel pozostaje kluczowym paliwem dla wietnamskich elektrowni cieplnych i ma znaczenie dla celów bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Dostawy dla energetyki cieplnej

Vinacomin oświadczył, że wystarczające dostawy węgla dla elektrowni cieplnych mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania systemu energetycznego i ochrony krajowego bezpieczeństwa energetycznego. Firma znajduje się na liście przedsiębiorstw, które pozostaną w 100% własnością państwa co najmniej do 2030 roku.

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