Operator Monsoon Wind planuje zwiększyć o 1000 MW moc projektu wiatrowego w prowincji Sekong na południu Laosu. Firma pracuje również nad tym, aby część dodatkowej energii elektrycznej była wykorzystywana w kraju, informuje Taipei Times.

Moc projektu Monsoon Wind Power Project wynosi 600 MW. Obejmuje on 133 turbiny zbudowane przez chińską państwową spółkę. Projekt rozpoczął działalność w sierpniu ubiegłego roku, a wytwarzana w nim energia elektryczna jest przesyłana oddzielnymi liniami wyłącznie do krajowej sieci energetycznej Wietnamu.

Największa farma wiatrowa w regionie

Projekt o wartości 700 mln dolarów zajmuje obszar porównywalny z powierzchnią Singapuru. Jest to pierwszy transgraniczny projekt wiatrowy w Azji i największa elektrownia wiatrowa w Azji Południowo-Wschodniej. Obiekt należy do konsorcjum kierowanego przez stronę tajską.

Wietnam, jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek Azji Południowo-Wschodniej, już importował z Laosu energię wodną. Eksperci zauważają, że warunki ekonomiczne coraz bardziej sprzyjają rozwojowi energetyki wiatrowej. W Laosie działa 90 elektrowni wodnych, a w kraju i państwach sąsiednich pozostało niewiele optymalnych lokalizacji dla takich obiektów.

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Dostawy dla Wietnamu

Według Thomasa Jacobsena, dyrektora zarządzającego Indochina Energy Partners, państwowa spółka energetyczna Electricity Vietnam płaci Monsoon około 6 centów amerykańskich za kilowatogodzinę. To o 2–4 centy mniej niż stawka, po której Wietnam kupuje energię wiatrową produkowaną lokalnie.

W 2023 roku Wietnam doświadczył poważnych przerw w dostawach energii elektrycznej z powodu suszy, która ograniczyła produkcję energii wodnej. We wrześniu rząd kraju ostrzegł również przed ryzykiem niedoborów energii elektrycznej od przyszłego roku z powodu opóźnień w planowanych projektach energetycznych i rosnącego popytu. Ninh Xuan Hiep, przedstawiciel National Power Transmission Corporation, oświadczył, że do 2030 roku import z Laosu będzie stanowić niemal 10% całkowitej mocy zainstalowanej Wietnamu.

Dla mieszkańców wsi w pobliżu turbin projekt zapewnił nowe drogi, lepszy dostęp do czystej wody i opieki medycznej. Jednocześnie mieszkańcy przekazali, że podczas silnych burz nadal doświadczają zakłóceń w dostawach energii z powodu przestarzałej infrastruktury Laosu i zadłużenia państwowej spółki energetycznej.

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