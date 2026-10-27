W Australii Zachodniej rozpoczęto konsultacje w sprawie standardu bezpieczeństwa dla podłączanych paneli słonecznych i akumulatorów. Stan przygotowuje się do tego, by jako pierwszy spośród australijskich stanów i terytoriów znieść zakaz takich systemów, znanych jako balkonowa energetyka słoneczna, informuje ABC News.

Standard bezpieczeństwa dla systemów podłączanych

Standard bezpieczeństwa, w sprawie którego prowadzone są konsultacje, ma określić, jak uniknąć przeciążenia obwodów elektrycznych przez panele i baterie. Takie urządzenia podłącza się do zwykłego gniazdka, a energia elektryczna wytwarzana przez panele trafia przez falownik do domowej sieci i kompensuje część energii zużywanej przez urządzenia gospodarstwa domowego. Według publikacji do instalacji systemu nie jest potrzebny elektryk.

მინისტerka energii i dekarbonizacji Australii Zachodniej Amber-Jade Sanderson powiedziała, że korzyści z dostępnej cenowo energii słonecznej przez długi czas były niedostępne dla osób, które nie są właścicielami dachu swojego mieszkania. We wrześniu australijscy ministrowie energii uzgodnili, że zbadają możliwość bezpiecznego rozpowszechnienia takich systemów w całym kraju.

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Oszczędności dla najemców i mieszkańców mieszkań

Systemy mogą być przydatne dla najemców, którzy nie mają motywacji, by wydawać tysiące dolarów na stałe panele na dachu wynajmowanego mieszkania, a także dla mieszkańców mieszkań z balkonem lub innym nasłonecznionym miejscem. Najemcy będą mogli zabrać sprzęt ze sobą po przeprowadzce.

Rząd stanowy szacuje, że typowy podłączany system solarny może pozwolić gospodarstwu domowemu zaoszczędzić około 240 dolarów rocznie, a wraz z baterią — do 500 dolarów. Eksperci branżowi oceniają okres zwrotu takich systemów na od czterech do dziesięciu lat. Władze stanowe będą również musiały zaangażować wynajmujących i organy zarządzające budynkami wielomieszkaniowymi, aby umożliwić instalowanie sprzętu na balkonach lub na dziedzińcach.

Balkonowe systemy solarne są już używane przez miliony gospodarstw domowych w Europie i Wielkiej Brytanii. W Niemczech, według szacunków, takie instalacje posiada około jedno na dziesięć gospodarstw domowych.

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