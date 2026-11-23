Niedokończone obiekty służące ochronie infrastruktury energetycznej w obwodzie kijowskim nie zostały dotychczas przekazane Państwowej Agencji Odbudowy.

Obecnie trwają rozmowy z Kijowską Obwodową Administracją Wojskową w sprawie przekazania tych obiektów.

Według szefa Agencji Odbudowy Iwana Fedorowa, aby rozpocząć prace, KOVA musi przeprowadzić weryfikację stanów magazynowych, sporządzić protokoły dotyczące faktycznego stanu budowy oraz przekazać niezbędną dokumentację. Dopiero po tym agencja będzie mogła zaangażować nowych wykonawców.

Stopień zaawansowania poszczególnych obiektów wynosi od 25% do 85%. Obiekty, których gotowość wynosi około 80%, planuje się dokończyć w ciągu trzech tygodni, a te, które są wykonane tylko w 20–25% — w ciągu około czterech miesięcy. Średni czas budowy zabezpieczeń podstacji o napięciu 110–150 kV wynosi sześć miesięcy.

Fedorow odmówił wskazania osób odpowiedzialnych za niepowodzenie budowy, zaznaczając, że ma własne rozumienie sytuacji, ale nie uważa za słuszne komentowania tego publicznie.

Źródło: Ekonomiczna Prawda.

Przedsiębiorca Władysław Sokołow, który figuruje w skandalu związanym z budową obiektów obronnych na obiektach energetycznych w obwodzie kijowskim, po raz pierwszy publicznie odniósł się do krytyki dotyczącej luksusowych apartamentów w Dnieprze oraz żywego krokodyla w terrarium. Wyjaśnił pochodzenie swojego majątku, zaprzeczył powiązaniom majątkowym z kontraktami państwowymi oraz wysunął oskarżenia pod adresem byłego szefa Kijowskiej Administracji Obwodowej, a obecnie ministra rozwoju społeczności i terytoriów Mykoły Kałasznika.

Wcześniej dziennikarzom udało się ustalić tożsamość matki byłego kandydata na deputowanego do Rady Obwodowej w Dniepropietrowsku, Władysława Sokolowa. Okazało się, że znaczna część majątku, w szczególności pojazdy związane z materiałami postępowania karnego, jest zarejestrowana na 73-letnią Natalię.

Użytkownicy mediów społecznościowych zwrócili uwagę na zdjęcia syna biznesmena Władysława Sokołowa, którego łączy się z dochodzeniem w sprawie możliwego sprzeniewierzenia środków budżetowych przy budowie obiektów ochronnych dla obiektów energetycznych.

Po pojawieniu się zdjęć z przeszukań w domu biznesmena Władysława Sokołowa użytkownicy mediów społecznościowych zwrócili uwagę na jego życie prywatne. Dziennikarka Marina Danyluk-Jarmolaeva opublikowała zdjęcia kobiety o imieniu Anżelika Aleksandrowna, która prawdopodobnie jest jego partnerką i prezentowała luksusowy wypoczynek na Bali oraz w Meksyku. Po rozgłosie, jaki wywołała ta sprawa, zamknęła swoje konta.

Czytaj nas na