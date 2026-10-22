W Iranie ilość ropy w pływających magazynach spadła do połowy października do 866 tys. baryłek, podaje OilPrice, powołując się na dane firmy analitycznej Kpler i „The Wall Street Journal”. Publikacja wiąże spadek zapasów z ponownym wprowadzeniem przez Stany Zjednoczone blokady irańskich portów.

Dynamika zapasów

Według przytoczonych danych przed wprowadzeniem przez USA blokady w kwietniu Iran miał około 150 mln baryłek ropy w pływających magazynach. Do połowy czerwca wolumen ten zmniejszył się do mniej niż 50 mln baryłek.

W połowie czerwca USA zniosły blokadę po zawarciu porozumienia o zawieszeniu broni między Waszyngtonem a Teheranem, pisze OilPrice. W połowie lipca porozumienie upadło, działania wojenne zostały wznowione, a USA ponownie wprowadziły blokadę, po czym zapasy nadal się kurczyły.

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Oceny Kpler i reakcja Teheranu

Szef działu analiz ropy naftowej Kpler, Homayoun Falakshahi, powiedział „The Wall Street Journal”, że nie pozostała już żadna ropa do rozładunku w Chinach. Jego zdaniem USA mogą liczyć na to, że presja gospodarcza skłoni irańskie władze do powrotu do negocjacji w sprawie porozumienia nuklearnego lub wywoła wewnętrzne protesty.

Prezes Banku Centralnego Iranu odrzucił twierdzenia o zbliżającym się gospodarczym załamaniu kraju, deklarując odporność irańskiej gospodarki. OilPrice zauważa również, że prezydent Iranu i minister spraw zagranicznych kraju wyrażali w tym tygodniu brak zaufania do USA, co komplikuje perspektywy rozmów pokojowych. Według oceny Moody’s, opublikowanej wcześniej w październiku, wojna z Iranem kosztowała amerykańskie gospodarstwa domowe łącznie 265 mld dolarów.

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